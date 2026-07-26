Παγκύπρια ρεκόρ από Χατζηπολυδώρου και Νικολάου!

Δύο παγκύπρια ρεκόρ σημειώθηκαν στη διάρκεια τής πρώτης αγωνιστικής ημέρας τού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών - Γυναικών, στον Βόλο, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Το πρώτο παγκύπριο ρεκόρ ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 23 ετών και το πέτυχε στα 400μ. ο Παύλος Νικολάου τού ΓΣΟ με 46.20 και το δεύτερο στην κατηγορία γυναικών στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια και το πέτυχε η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου τού ΓΣΠ με 10:40.62. Πιο αναλυτικά:

Πολύ κοντά στο να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών στα 400μ. ανδρών, έφτασε το βράδυ τού Σαββάτου (25/07/26) ο Παύλος Νικολάου, λαμβάνοντας μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στον Βόλο!!! Ο 22χρονος αθλητής τού Ηρακλή Θεσσαλονίκης τερμάτισε στη 2η θέση του τελικού των 400μ. σε 46.20, καταρρίπτοντας το δικό του παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 23 ετών (έκανε 46.53 στις 11/07/26), και πέρασε στη 2η θέση όλων των εποχών στην κατηγορία ανδρών, πλησιάζοντας πάρα πολύ το παγκύπριο ρεκόρ τού Ευριπίδη Δημοσθένους, που είναι 46.16 και κρατά από τις 10/07/1999!

Ο Παύλος Νικολάου, ο οποίος προπονείται στην Κύπρο με τον Κυριάκο Αντωνίου και στη Θεσσαλονίκη (όπου σπουδάζει) με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και ακολούθησε πάρα πολύ καλά τα βήματα τού εξαιρετικού κατόχου τού πανελλήνιου ρεκόρ Γιώργου Φραγκογιάννη (Τζιορτζ Φρανκς), ο οποίος τερμάτισε πρώτος σε 45.52. Επόμενος στόχος για τον πρωταθλητή μας στα 400μ. είναι η διάκριση στους Μεσογειακούς Αγώνες τού Τάραντο. Να αναφέρουμε ότι στα πρωινά προκριματικά των 400μ. ο Νικολάου είχε τον καλύτερο χρόνο με 47.45.

Το προετοίμαζε εδώ και καιρό και έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να το πετύχει και δικαίως να πανηγυρίσει για την επιμονή και προσπάθειά της. Η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου είναι από το βράδυ τού Σαββάτου (25/07/26) η νέα κάτοχος τού παγκύπριου ρεκόρ γυναικών στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια, καθώς, τρέχοντας εκτός συναγωνισμού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο, κάλυψε την απόσταση σε 10:40.62, αφήνοντας στην ιστορία τα 10:40.79 τής Στέλλας Χριστοφόρου από τις 23/04/2011. Σε ολόκληρη τη φετινή χρονιά, η αθλήτρια τού Μάριου Πατσαλίδη έτρεχε σε χρόνους κοντά στο παγκύπριο ρεκόρ και έδειχνε έτοιμη για να το καταρρίψει. Σε μια γρήγορη κούρσα, στην οποία η 1η Ελληνίδα αθλήτρια (σ.σ. Ανδριάνα Μποντιώτη) τερμάτισε σε 9:59.40, η Χατζηπολυδώρου διατήρησε τον ρυθμό της και πέρασε τον τερματισμό σε 10:40.62 ως 7η στη σειρά.

Τα κυπριακά αποτελέσματα τής πρώτης ημέρας (25/07/26)

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Εμμανουήλ Χριστοδούλου (2003) 10.89 (+1,2) 20/53

(ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Παύλος Νικολάου (2004) 46.20 2/45 - ΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΡΓΥΡΟ

(παγκύπριο ρεκόρ Κ23) - ατομική επίδοση

(ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908, α΄ γύρος 47.45 1ος/45)

Γιώργος Χριστοφή (2006) 51.15 35/45

(ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Αντώνιος Μ. Πασχαλίδης (2006) 4:01.90 9/19

(Δρομέας Θράκης)

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

Κωνσταντίνος Προκοπίου (2005) 4,85μ. 7/11

(Ολυμπιακός ΣΦΠ)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Νεκτάριος Ηλία (2004) 14,32μ. (+1,9) 21/28

(ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης)

4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας 41.08 3/21

(Εμμανουήλ Χριστοδούλου)

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Χριστιάνα Μαρούχου (2004) 57.73 15/27

(ΑΠΣ Πυγμή) - ατομική επίδοση

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Χλόη Χρίστου (2003) Δ.Κ.Ε. -/21

(ΠΑΣ Ζωγράφου)

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Γρηγόρης Νικολάου (2003) 15,90μ. (?)

(προκριματικά: 15,27μ. (+1,7))

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (1993) 10:40.62

(παγκύπριο ρεκόρ γυναικών)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Παρασκευή Θρασυβούλου (1994) 52,41μ.