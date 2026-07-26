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Τα δίνει όλα για την κορυφή της Euroleague η Φενέρ: «Αυξάνει το μπάτζετ στα 45 εκατ. ευρώ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα δίνει όλα για την κορυφή της Euroleague η Φενέρ: «Αυξάνει το μπάτζετ στα 45 εκατ. ευρώ»

Η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να αυξήσει το μπάτζετ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον προϋπολογισμό της ομάδας να φτάνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ!

Έτοιμη να κατακτήσει ξανά την κορυφή της EuroLeague φαίνεται να είναι η Φενέρμπαχτσε, καθώς ετοιμάζει σημαντική αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος ρεπόρτερ Σερτζάν Χαμζάογλου, η διοίκηση του συλλόγου έδωσε το «πράσινο φως», έτσι ώστε να αυξηθεί το αγωνιστικό μπάτζετ τη νέα σεζόν, μετά από εισήγηση που έκανε ο υπεύθυνος τμήματος μπάσκετ, Ομέρ Ονάν.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει θα υπάρξει σημαντική άνοδο σε σχέση με την περασμένη χρονιά, καθώς το μπάτζετ της σεζόν 2025-26, κυμαινόταν γύρω στα 35-37 εκατομμύρια.

Άπαξ και γίνει η αύξηση, τότε η Φενέρμπαχτσε θα γίνει ξανά μία από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου και υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα επιδιώξει να φτάσει στην κορυφή, όπως έκανε το 2025. Εννοείται θα είναι και βασική πρωταγωνίστρια στο εγχώριό της πρωτάθλημα.

Η Φενέρ, μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει την απόκτηση των Σέιν Λάρκιν, που αποτελεί μία από τις... βόμβες της EuroLeague, τον Γουίλ Κλάιμπερν, τον Μπράξτον Κι, τον Σερτάτς Σανλί, τον Μάρκους Μπίνγκαμ Τζούνιορ και τον Ίγκνας Σαργκιούνας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα EuroLeague αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων και φυσικά θα είναι πιο δύσκολη για όλους τους συλλόγους, λόγω του απαιτητικού προγράμματος.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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