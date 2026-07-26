Φουλ για Σα και Φρόιλερ ο Ολυμπιακός – Στο κάδρο Μπλάνκο και Εουστάκιο

Σε κρίσιμο σημείο έχουν μπει οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να επιδιώκουν άμεσες εξελίξεις τόσο στη θέση του τερματοφύλακα όσο και στη μεσαία γραμμή.

Δύο από τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο είναι εκείνες του Ζοζέ Σα και του Ρέμο Φρόιλερ. Πρόκειται για δύο έμπειρους διεθνείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και προσωπικότητα στο ρόστερ.

Ο Σα εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στον Πειραιά, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία στο παρελθόν. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε επικοινωνία με την πλευρά του Πορτογάλου τερματοφύλακα, με στόχο να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την αποχώρησή του από τη Γουλβς.

Ο 33χρονος γκολκίπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης. Η προοπτική αλλαγής περιβάλλοντος, πάντως, θεωρείται πιθανή, μετά τον υποβιβασμό της αγγλικής ομάδας στην Championship.

Ο Πορτογάλος γνωρίζει καλά τον Ολυμπιακό, καθώς πραγματοποίησε 83 εμφανίσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, πριν μετακινηθεί στη Γουλβς. Οι Πειραιώτες τον θεωρούν μία επιλογή που δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής και μπορεί να αναλάβει άμεσα βασικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η απόκτηση ενός χαφ που θα κάνει τη διαφορά αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τον Ρέμο Φρόιλερ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Ο Ελβετός μέσος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και μπορεί να προσφέρει ισορροπία, ένταση και σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Οι επαφές συνεχίζονται, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί σημείο συμφωνίας.

Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Αντόνιο Μπλάνκο της Αλαβές. Η ισπανική ομάδα φέρεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 7-8 εκατ. ευρώ για το ποσοστό των δικαιωμάτων που κατέχει, καθώς το υπόλοιπο ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Στέφεν Εουστάκιο της Πόρτο. Οι Πειραιώτες έχουν πραγματοποιήσει επαφή για τον Πορτογάλο διεθνή μέσο, με την ομάδα του να φέρεται να αξιώνει περίπου 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

sport-fm.gr