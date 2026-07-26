ΠΑΟΚ: Σε καλό δρόμο του Γιαννούλη – Κρίσιμες ημέρες για χαφ και φορ

Σε κομβικό σημείο έχει φτάσει η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις επαφές με την Άουγκσμπουργκ να συνεχίζονται και το κλίμα να εμφανίζεται βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έχει φτάσει ακόμη σε οριστική συμφωνία με τη γερμανική ομάδα, ωστόσο η αισιοδοξία έχει ενισχυθεί. Οι δύο πλευρές αναζητούν τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιαννούλης προπονείται μαζί με την πρώτη ομάδα της Άουγκσμπουργκ, αλλά δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα πρόσφατα φιλικά της. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη διάθεση που παρουσιάζει πλέον η γερμανική ομάδα στις συζητήσεις, διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο για τη μεταγραφή.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να ολοκληρώσουν την υπόθεση το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις διαδικασίες που απαιτούνται και τη δήλωση του ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα. Μέχρι τότε, πάντως, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ενεργές και δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο.

Η υπόθεση του Γιαννούλη δεν αποτελεί το μοναδικό μεταγραφικό μέτωπο για τους Θεσσαλονικείς. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν θέσει ως στόχο την άμεση απόκτηση ενός χαφ και ενός επιθετικού, ώστε να ενισχυθούν δύο βασικές θέσεις του ρόστερ.

Για τη μεσαία γραμμή, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιλογών. Το αγωνιστικό προφίλ που αναζητεί αφορά έναν ποδοσφαιριστή με ένταση, ικανότητα στο ανασταλτικό κομμάτι και παραστάσεις από ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

sport-fm.gr