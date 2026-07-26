Θετική παρουσία της Άννας Χατζηλοΐζου στα 100μ. ελεύθερο

Τεράστια προσπάθεια κατέβαλε η Άννα Χατζηλοΐζου στις πρωινές σειρές των 100μ. ελεύθερο γυναικών και για πολύ λίγο δεν πήρε τελικά μια θέση στις καλύτερες 16 που πέρασαν στα ημιτελικά.

Με χρόνο 57.08 η Κύπρια κολυμβήτρια τερμάτισε στην 24η θέση σε σύνολο 70 αθλητριών και ασφαλώς μόνο περηφάνια -πέραν της λογικής απογοήτευσης για το πόσο κοντά βρέθηκε- μπορεί να νιώθει έχοντας αφήσει δεκάδες αθλήτριες πίσω της.