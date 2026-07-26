«Ακούμπησε» το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου – Θετική η παρουσία και του Γιώργου Άγγονα (αποτελέσματα)

Άγγιξε το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στο Σύνθετο Ατομικό στην Ενόργανη Γυμναστική. Έμεινε τελικά εκτός μεταλλίων, με πολύ μικρές διαφορές και από τους τρεις πρώτους αθλητές, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην λεπτομέρεια. Στεναχωρημένος και με έκδηλη την εικόνα ότι πιθανόν να αδικήθηκε, ήταν ο πρωταθλητής μας μετά το τέλος του αγώνα.

Ενόργανη Γυμναστική

Έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια ο Μάριος Γεωργίου κατατάγηκε 4ος στον τελικό του Σύνθετου Ατομικού με 78.950 να είναι το συνολικό του αποτέλεσμα. Ο Μάριος έπειτα από την προσπάθεια του στο μονόζυγο, που ήταν και το τελευταίο του αγώνισμα, ήταν δεύτερος ωστόσο όσο ο Αυστραλός στο έδαφος όσο και ο Καναδός πήραν όσους βαθμούς χρειάζονταν για να τον ξεπεράσουν. Ειδικά η βαθμολογία του «αργυρού» Καναδού, Felix Dolci με 14.500 στο μονόζυγο, που ήταν επίσης το τελευταίο του αγώνισμα, ήταν η ψηλότερη και κανείς άλλος από τους 17 συμμετέχοντες δεν πλησίασε σε τέτοια επίδοση στο συγκεκριμένο όργανο. Αξιόλογη ήταν και η προσπάθεια του Γιώργου Άγγονα ο οποίος κατατάγηκε 14ος με 70.750.

Ο Γιώργος δήλωσε ικανοποιημένος από την επίδοση του στον σημερινό τελικό, κάνοντας ότι καλύτερο μπορούσε και δήλωσε πως φεύγει ευχαριστημένος από την συνολική του εικόνα στην διοργάνωση.

Μετά τον αγώνα, τoν αθλητή συνάντησαν ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας, Γιώτης Ιωαννίδης και ο αρχηγός αποστολής, Γιάννος Φωτίου και συνεχάρηκαν τον αθλητή για την προσπάθεια του. Εκεί ο πρωταθλητής μας εξέφρασε και πάλι το αίσθημα της αδικίας και της απογοήτευσης, για τον τρόπο που χάθηκε το μετάλλιο. Ο κ. Χρυσοστόμου παρότρυνε τον αθλητή να αφήσει πίσω την απογοήτευση του, να συγκεντρωθεί στους αυριανούς και μεθαυριανούς του αγώνες για να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα πάντα συμμετέχοντας στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

Οι νικητές του Σύνθετου Ατομικού:

1. Reuben Ward (SCO): 79.650

2. Felix Dolci (CAN): 79.450

3. Jesse Moore (AUS): 79.000

Ποιο κάτω αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο αθλητών μας σε κάθε όργανο:

Μάριος Γεωργίου (78.950)

1. Έδαφος: 13.150

2. Πλάγιος Ίππος: 12.800

3. Κρίκοι: 12.350

4. Άλμα: 13.500

5. Δίζυγο: 13.500

6. Μονόζυγο: 13.650

Γιώργος Άγγονας (70.750)

1. Κρίκους : 11.700

2. Άλμα: 13.00

3. Δίζυγο 13.100

4. Μονόζυγο: 12.350

5. Έδαφος: 10.400

6. Πλάγιος Ίππος: 10.200

Κολύμβηση

Πολύ θετικές οι παρουσίες των τεσσάρων μας κολυμβητών που συμμετείχαν σήμερα στην Κολύμβηση στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Γλασκώβη.

Η αρχή έγινε με την Άννα Χατζηλοΐζου η οποία κατατάγηκε 3η στην 6η προκριματική σειρά των 100 μέτρων ελεύθερο με χρόνο 57.08. Η επίδοση αυτή την τοποθέτησε στην 24η θέση σε σύνολο 64ων αθλητριών, χάνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά για ελάχιστες θέσεις. Η παρουσία της Άννας κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική, σε μια διοργάνωση όπου το επίπεδο των αθλητριών είναι αρκετά υψηλό.

Συνέχεια, είχε το αγώνισμα των 50μ. πρόσθιο όπου εκεί είχαμε τρεις κυπριακές παρουσίες με τους Παναγιώτη Πανάρετο, Μάρκο Ιακωβίδη και Αλέξανδρο Γρηγορίου. Ο Αλέξανδρος κατατάγηκε 2ος στην 5η προκριματική σειρά με χρόνο 28.77. Ο Μάρκος Ιακωβίδης 5ος στην 7η προκριματική σειρά με χρόνο 28.58 και ο Παναγιώτης Πανάρετος 7ος στην 8η προκριματική σειρά με χρόνο 28.55. Με αυτές τους τις επιδόσεις οι τρείς αθλητές κατάφεραν να μπουν στην κορυφαία 25αδα του αγωνίσματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να προκριθούν στα ημιτελικά. Οι επιδόσεις των τριών μας αθλητών άφησαν θετικές εντυπώσεις για το επίπεδο της κυπριακής κολύμβησης.

1. Παναγιώτης Πανάρετος (19ος /58) Χρόνος: 28.55

2. Μάρκος Ιακωβίδης (20ος /58) Χρόνος: 28.58

3. Αλέξανδρος Γρηγορίου (24ος /58) Χρόνος: 28.77

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ