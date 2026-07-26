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ΑΕΚ: Αυξημένη κινητικότητα για τον χαφ και συνεχείς συζητήσεις Ριμπάλτα–Νίκολιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Αυξημένη κινητικότητα για τον χαφ και συνεχείς συζητήσεις Ριμπάλτα–Νίκολιτς

Διαδοχικές συζητήσεις στην Ολλανδία με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.

Σε καθοριστική φάση φαίνεται πως περνά η προσπάθεια της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τις συζητήσεις ανάμεσα στον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς να έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης βρίσκεται από την πρώτη ημέρα στο πλευρό της αποστολής και διατηρεί καθημερινή επαφή με τον Σέρβο προπονητή. Η εικόνα στην πρωινή προπόνηση του Σαββάτου, ωστόσο, έδειξε πως το μεταγραφικό μέτωπο του χαφ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο.

Ο Ριμπάλτα είχε τηλεφωνικές συνομιλίες για αρκετή ώρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Νίκολιτς, με τον οποίο συζήτησε για περίπου 20 λεπτά. Σε ένα μέρος της κουβέντας συμμετείχε και ο στενός συνεργάτης του, Κώστας Σταυροθανασόπουλος.

Παρότι δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές περιεχόμενο των επαφών, η χρονική στιγμή και η διάρκειά τους δημιουργούν την αίσθηση ότι οι διαπραγματεύσεις για τον ποδοσφαιριστή που προορίζεται για τον άξονα έχουν προχωρήσει.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, Ριμπάλτα και Νίκολιτς αποχώρησαν μαζί για το ξενοδοχείο της ομάδας, συνεχίζοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία. Ο τεχνικός της ΑΕΚ έχει ζητήσει την απόκτηση ενός χαφ που θα προσφέρει ποιότητα και θα ενισχύσει άμεσα τη λειτουργία της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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