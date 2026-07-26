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Θέλει να μείνει στη Ρεάλ ο Βινίσιους, νέος γύρος επαφών για ανανέωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέλει να μείνει στη Ρεάλ ο Βινίσιους, νέος γύρος επαφών για ανανέωση

Ο Βινίσιους έχει ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο πλευρές να ετοιμάζονται για νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με την ανανέωση.

Προτεραιότητα του Βινίσιους παραμένει η συνέχιση της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του.

Η επικείμενη άφιξη του Ντιομαντέ, ο οποίος εκπροσωπείται επίσης από τον Φεντερίκο Πένα, προκάλεσε φήμες ότι μπορεί να συνδέεται με πιθανή αποχώρηση του Βραζιλιάνου. Ωστόσο, οι δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να σχετίζονται, καθώς ο Βινίσιους επιθυμεί να παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και η Ρεάλ θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία του με τους Μαδριλένους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Η Άρσεναλ φέρεται να έχει ήδη κάνει διερευνητική κίνηση, ενώ στο παρελθόν είχε εξετάσει την περίπτωσή του και η Λίβερπουλ, με το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του ως ελεύθερου.

Παρά το ενδιαφέρον, ο Βινίσιους δεν έχει αλλάξει προτεραιότητες. Μετά την επιστροφή του από τις διακοπές του, αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση της Ρεάλ, προκειμένου να συζητηθούν ο ρόλος του στο νέο αγωνιστικό σχέδιο και οι οικονομικοί όροι της νέας συμφωνίας.

Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, όμως σταμάτησαν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο παίκτης είχε μειώσει αισθητά τις αρχικές απαιτήσεις του και η Ρεάλ είχε βελτιώσει την πρότασή της, χωρίς όμως να υπάρξει τελική υπογραφή.

Ο Βινίσιους φέρεται να επιδιώκει απολαβές κοντά στα 20 εκατ. ευρώ καθαρά τον χρόνο. Με βάση το ισχύον συμβόλαιό του, λαμβάνει κατά μέσο όρο περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι αποδοχές του αυξάνονται σταδιακά και την επόμενη σεζόν αναμένεται να πλησιάσουν τα 18 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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