Μόλις 50 χιλιοστά από το μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ο Μάριος Γεωργίου

Κοντά στην εξασφάλιση ενός μεταλλίου βρέθηκε στο Σύνθετο Ατομικό ο Μάριος Γεωργίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης.

Για μόλις 50 χιλιοστά ο Κύπριος γυμναστής έμεινε στην 4η θέση στον τελικό, μαζεύοντας 78.950 βαθμούς.

Το χάλκινο κατέκτησε ο Αυστραλός Jesse Moore με 79.000, ενώ το αργυρό πήρε ο Καναδός Felix Dolci (79.450) και το χρυσό ο Reuben Ward (79.650).

Στον τελικό του ίδιου αγωνίσματος συμμετείχε και ο Γιώργος Άγγονας που πήρε την 14η θέση.