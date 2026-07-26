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Μόλις 50 χιλιοστά από το μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ο Μάριος Γεωργίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Μόλις 50 χιλιοστά από το μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ο Μάριος Γεωργίου

Άγγιξε το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου όμως το έχασε για πολύ λίγο

Κοντά στην εξασφάλιση ενός μεταλλίου βρέθηκε στο Σύνθετο Ατομικό ο Μάριος Γεωργίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης.

Για μόλις 50 χιλιοστά ο Κύπριος γυμναστής έμεινε στην 4η θέση στον τελικό, μαζεύοντας 78.950 βαθμούς.

Το χάλκινο κατέκτησε ο Αυστραλός Jesse Moore με 79.000, ενώ το αργυρό πήρε ο Καναδός Felix Dolci (79.450) και το χρυσό ο Reuben Ward (79.650).

Στον τελικό του ίδιου αγωνίσματος συμμετείχε και ο Γιώργος Άγγονας που πήρε την 14η θέση.

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