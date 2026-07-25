Συμφώνησε με τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ

Μετά το πρώτο φιλικό ήρθε και η σπουδαία μεταγραφή για τον ΟΦΗ! Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, οι Κρητικοί, είχαν βρεθεί σε πολύ καλό στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, προκειμένου να τον φέρουν ξανά πίσω στην Ελλάδα!

Όπως και έγινε! Ο Ισπανός εξτρέμ, που πέρασε μια σημαντική τετραετία στον Παναθηναϊκό (2020-2024), ήρθε σε συμφωνία με τους Κυπελλούχους Ελλάδας και προβάρει τη φανέλα τους!

Μάλιστα οι εξελίξεις αναμένονται να είναι άμεσες, αφού ο Αϊτόρ, θα βρεθεί άμεσα στην Κρήτη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας!

Στη συνέχεια και αφού η μετακίνησή του από τη Βιτόρια στον ΟΦΗ, επισημοποιηθεί, ο Ίβηρας παίκτης, θα μεταβεί στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας η οποία διανύει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Από το 2020 μέχρι και το 2024 που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ο Αϊτόρ, κατέγραψε 95 συμμετοχές, όπου είχε 24 γκολ και 15 ασίστ, ωστόσο η ρήξη χιαστού που υπέστη σε αναμέτρηση με τον Άρη για το πρωτάθλημα το 2022, τον κράτησε πίσω αγωνιστικά.

sport-fm.gr