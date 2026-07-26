Προϊστορία 8 μεταλλίων του κυπριακού στίβου στους Κοινοπολιτειακούς

Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες ανήκουν στις πολυαθληματικές διοργανώσεις οι οποίες ελκύουν τούς κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες των χωρών - μελών για να λάβουν μέρος. Και ιδιαίτερα στο άθλημα τού στίβου, τού «βασιλιά» όλων των πολυαθληματικών διοργανώσεων, οι συμμετοχές σε όλα σχεδόν τα αγωνίσματα, κάνουν τούς Κοινοπολιτειακούς να θυμίζουν... Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρουσία τεράστιων δυνάμεων τού κλασικού αθλητισμού, όπως οι Τζαμάικα, Αυστραλία, Καναδάς, Αγγλία, Κένυα, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ινδία κάνουν πολύ δύσκολη την κυπριακή διάκριση. Γι’ αυτό και κάθε στιβικό μετάλλιο ήρθε με πολλή κόπο και σπουδαίες εμφανίσεις και μπορεί να χαρακτηριστεί κάλλιστα ως μάγκικο!!! Ωστόσο, για τον κάθε Κύπριο αθλητή και την κάθε Κύπρια αθλήτρια αποτελεί τιμή η συμμετοχή σε τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση και θεωρείται αρκετά βοηθητική στην απόκτηση εμπειριών, αλλά ταυτόχρονα προσθέτει και ένα ισχυρό κίνητρο καλής αγωνιστικής παρουσίας, η διεκδίκηση διάκρισης και μεταλλίων.

Ο κυπριακός στίβος έχει καταγράψει παρουσίες σε όλες τις συμμετοχές τής Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων, με πρώτο εκπρόσωπό μας το 1978 στο Έντμοντον τον Παναγιώτη Ζένιου στο Δέκαθλο. Μάλιστα, από τον στίβο προήλθε και το ιστορικό πρώτο χρυσό μετάλλιο τής Κύπρου σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Ήταν 3 Φεβρουαρίου τού 1990, όταν, στο Όκλαντ τής Νέας Ζηλανδίας, ο Μάριος Χατζηανδρέου έγινε πρωτοσέλιδο στις αθλητικές εφημερίδες εντός και εκτός συνόρων, με το τεράστιο άλμα του στα 16,95μ. στο τριπλούν, που αποτελούσε ρεκόρ αγώνων, με το οποίο κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και άφησε πίσω του, για δύο μόλις εκατοστά (16,93μ.), τον μετέπειτα κάτοχο τού παγκόσμιου ρεκόρ, Άγγλο Τζόναθαν Έντουαρντς. Στις επόμενές μας συμμετοχές φάνηκε το πόσο πολύ δύσκολη είναι η διάκριση στον στίβο σε Κοινοπολιτειακούς, αφού πανηγυρίσαμε -μέχρι το 2022- τέσσερα (4) ασημένια και τρία (3) χάλκινα μετάλλια...

Στις 11 συμμετοχές του σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ο κυπριακός στίβος έλαβε μέρος με 114 αθλητές και αθλήτριες (69 άνδρες και 45 γυναίκες). Σε αυτές τις 11 διοργανώσεις πανηγυρίσαμε συνολικά οκτώ ( 8 ) μετάλλια, ένα (1) χρυσό, τέσσερα (4) αργυρά και τρία (3) χάλκινα. Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες προκρίθηκαν ή έλαβαν μέρος απευθείας, σε 81 τελικούς και κατάφεραν να καταλάβουν 40 θέσεις στην πρώτη οκτάδα του αγωνίσματός τους. Μετά το χρυσό τού Μάριου Χατζηανδρέου το 1990, η επόμενη επιτυχία ήρθε στην Κουάλα Λουμπούρ το 1998, με το παλικαρίσιο αργυρό μετάλλιο τού Μιχάλη Λουκά στη σφαιροβολία, ρίχνοντας στα 19,52μ.! Από τη Μελβούρνη το 2006, άρχισε να ανοίγει τα φτερά του και να κάνει υψηλές πτήσεις, ο 22χρονος τότε Κυριάκος Ιωάννου. Ένα χρόνο πριν από το φανταστικό 2,35μ. στην Οσάκα και το χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο, ο Ιωάννου κέρδισε το πρώτο του χάλκινο κοινοπολιτειακό μετάλλιο στο ύψος με 2,23μ. Ο «ψηλός», και κορυφαίος αθλητής μας όλων των εποχών, πήρε και δεύτερο μετάλλιο, όταν το 2014 κέρδισε το ασημένιο στη Γλασκόβη με 2,28μ.

Ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία πανηγύρισε και ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής ρίψεων όλων των εποχών, ο Απόστολος Παρέλλης, όντας 2ος το 2014 στη Γλασκόβη με 63,32μ. και 3ος το 2018 στη Χρυσή Ακτή με 63,61μ. Ενδιάμεσα, το 2010 στο Νέο Δελχί, η αείμνηστη Μαριάννα Ζαχαριάδη, κατέγραψε μίαν από τις σημαντικές επιτυχίες της, στη σύντομη δυστυχώς ζωή της, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στο άλμα επί κοντώ, με 4,40μ. Στο Μπέρμιγχαμ το 2022, ήταν η σειρά τού Αλέξανδρου Πουρσανίδη να δείξει τη μαγκιά του, όταν στην 6η βολή στη σφυροβολία τον προσπέρασε ο Άγγλος Τζόζεφ Έλις (73,09μ.) και απάντησε αμέσως παίρνοντας πίσω το χάλκινο μετάλλιο, ρίχνοντας στην τελευταία βολή του στα 73,97μ.

* Έτσι, φτάσαμε στα οκτώ ( 8 ) μετάλλια στην παρουσία μας σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ελπίζοντας ότι φέτος θα αυξηθούν στη Γλασκόβη.

* ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, το ιστορικό πρώτο χρυσό μετάλλιο τής Κύπρου σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή τού Μάριου Χατζηανδρέου και δίπλα όλοι οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες τού στίβου στο βάθρο των νικητών.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ

1 ΧΡΥΣΟ

1990: Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν) 16,95μ.

4 ΑΡΓΥΡΑ

1998: Μιχάλης Λουκά (σφαιροβολία) 19,52μ.

2010: Μαριάννα Ζαχαριάδη (επί κοντώ) 4,40μ.

2014: Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) 2,28μ.

2014: Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) 63,32μ.

3 ΧΑΛΚΙΝΑ

2006: Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) 2,23μ.

2018: Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) 63,61μ.

2022: Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία) 73,97μ.

Πιο κάτω θα σας παρουσιάσουμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες του στίβου που έλαβαν μέρος στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και τα αποτελέσματά τους. Να αναφέρουμε ότι σε αρκετά αγωνίσματα διεξάγονταν απευθείας τελικοί.

1978 ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ, ΚΑΝΑΔΑΣ (1+0=1)

Παναγιώτης Ζένιου (δέκαθλο)

ΤΕΛΙΚΟΣ 7.201β. 5/13

1982 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (6+1=7)

Νικόλαος Μεγάλεμος (400μ.)

Α΄ Γύρος 48.34 12/37

Προημιτελικά 47.82 16/36

Ημιτελικά 47.47 15/18

Σπύρος Σπύρου (800μ.)

Α΄ Γύρος 1:51.90 4/26

Ημιτελικά 1:50.96 7/18

ΤΕΛΙΚΟΣ 1:47.64 6/9

Σπύρος Σπύρου (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 3:47.37 13/24

Φίλιππος Φιλίππου (5.000μ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ 13:39.13 5/16

Μάριος Κασσιανίδης (10.000μ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ 28:57.94 10/22

Μάριος Κασσιανίδης (Μαραθώνιος)

ΤΕΛΙΚΟΣ 2:19:51 18/35

Φίλιππος Φιλίππου (3.000μ. στιπλ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 8:35.23 6/12

Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν)

ΤΕΛΙΚΟΣ 16,31μ. 7/8

Παναγιώτης Ζένιου (δέκαθλο)

ΤΕΛΙΚΟΣ 6.273β. 9/15

Μαρούλα Λάμπρου (μήκος)

ΤΕΛΙΚΟΣ 6,38μ. 6/10

1990 ΟΚΛΑΝΤ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (5+2=7)

Γιάννης Ζησιμίδης (100μ.)

Α΄ Γύρος 10.68 20/45

Προημιτελικά 10.75 27/36

Δημήτρης Αραούζος (μήκος)

Προκριματικά 7,36μ. 18/21

Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν) - ΧΡΥΣΟ

Προκριματικά 16,63μ. 2/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 16,95μ. 1/12

Μιχάλης Λουκά (σφαιροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 16,25μ. 12/12

Χριστάκης Τελώνης (ακοντισμός)

ΤΕΛΙΚΟΣ 62,36μ. 12/13

Άντρη Αβραάμ (μαραθώνιος)

ΤΕΛΙΚΟΣ 2:39:19 6/15

Στέλλα Θεοχάρους (400μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος Ακυρώθηκε -/13

1994 ΒΙΚΤΟΡΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ (9+1=10)

Άννινος Μαρκουλλίδης (100μ.)

Α΄ Γύρος 10.42 23/60

Προημιτελικά 10.38 16/32

Ημιτελικά 10.44 15/16

Γιάννης Ζησιμίδης (100μ.)

Α΄ Γύρος 10.40 17/60

Προημιτελικά 10.45 21/32

Άννινος Μαρκουλλίδης (200μ.)

Α΄ Γύρος 21.12 10/65

Προημιτελικά 20.96 19/32

Γιάννης Ζησιμίδης (200μ.)

Α΄ Γύρος 21.52 28/65

Προημιτελικά 21.56 31/32

Ευριπίδης Δημοσθένους (400μ.)

Α΄ Γύρος 47.78 40/52

Κώστας Ποχάνης (400μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 51.78 13/25

Φώτης Στεφανή (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,30μ. 4/14

Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν)

Προκριματικά 15,89μ. 15/23

Ηλίας Λουκά (σφαιροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 17,67μ. 9/14

Μιχάλης Λουκά (σφαιροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 17,41μ. 10/14

Γιώργος Ανδρέου (δέκαθλο)

ΤΕΛΙΚΟΣ 7.080β. 10/16

Δώρα Κυριάκου (200μ.)

Α΄ Γύρος 23.83 20/26

Δώρα Κυριάκου (400μ.)

Α΄ Γύρος 53.74 15/26

Ημιτελικά 53.80 11/16

1998 ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ (4+2=6)

Άννινος Μαρκουλλίδης (200μ.)

Α΄ Γύρος 20.69 2/51

Προημιτελικά 20.48 1/32

Ημιτελικά 20.48 2/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 20.43 4/8

Ευριπίδης Δημοσθένους (400μ.)

Α΄ Γύρος 47.37 27/44

Προημιτελικά 46.89 23/32

Μιχάλης Λουκά (σφαιροβολία) - ΑΡΓΥΡΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ 19,52μ. 2/14

Γιώργος Ανδρέου (δέκαθλο)

ΤΕΛΙΚΟΣ 7.297 12/15

Δώρα Κυριάκου (400μ.)

Α΄ Γύρος 53.68 15/29

Ημιτελικά 54.04 16/16

Άννα Φοιτίδου (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 3,80μ. 10/15

2002 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ, ΑΓΓΛΙΑ (7+10=17)

Άννινος Μαρκουλλίδης (100μ.)

Α΄ Γύρος 10.56 19/52

Προημιτελικά 10.52 18/32

Άννινος Μαρκουλλίδης (200μ.)

Α΄ Γύρος 20.95 10/41

Προημιτελικά 21.14 13/32

Ημιτελικά 21.16 15/16

Κωνσταντίνος Χατζημάρκου (800μ.)

Α΄ Γύρος 1:51.26 20/26

Στέφανος Ιωάννου (110μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 14.37 13/15

Γιάννος Κωνσταντίνου (ύψος)

Προκριματικά 2,10μ. 13/17

Γιώργος Αρέστη (δισκοβολία)

Προκριματικά 53,36μ. 9/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 51,14μ. 11/12

Πέτρος Μιτσίδης (δισκοβολία)

Προκριματικά 50,48μ. 11/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 52,36μ. 10/12

Πέτρος Μιτσίδης (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 53,34μ. 7/9

Γιώργος Ανδρέου (δέκαθλο)

ΤΕΛΙΚΟΣ 7.503β. 5/12

Δώρα Κυριάκου (400μ.)

Α΄ Γύρος 56.13 25/31

Άννυ Χριστοφίδου (800μ.)

Α΄ Γύρος 2:04.48 14/28

Ημιτελικά 2:05.05 15/16

Εθνική Γυναικών (4Χ400μ.)

Α΄ Γύρος 3:46.27 9/10

(Γαβριέλλα Σοφοκλέους, Άννυ Χριστοφίδου, Δώρα Κυριάκου, Άλισσα Καλλινίκου)

Ιουλία Φαρμακά (ύψος)

ΤΕΛΙΚΟΣ 1,74μ. 12/14

Αγνή Χαραλάμπους (ύψος)

ΤΕΛΙΚΟΣ 1,74μ. 14/14

Άννα Φοιτίδου (επί κοντώ)

Προκριματικά 3,90μ. 11/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 3,80μ. 11/12

Ειρήνη Χαραλάμπους (μήκος)

Προκριματικά 6,12μ. 9/17

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,91μ. 10/12

Ελένη Τελώνη (σφαιροβολία)

Προκριματικά 14,81μ. 12/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 13,88μ. 12/12

Ολυμπία Μενελάου (σφαιροβολία)

Προκριματικά 14,38μ. 14/16

Ελένη Τελώνη (σφυροβολία)

Προκριματικά 54,82μ. 17/20

2006 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (5+5=10)

Αλέξανδρος Καλογερογιάννης (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 3:55.93 20/21

Αλέξανδρος Καλογερογιάννης (5.000μ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ 14:40.06 17/19

Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) - ΧΑΛΚΙΝΟ

Προκριματικά 2,10μ. 8/20

ΤΕΛΙΚΟΣ 2,23μ. 3/12

Γιάννος Κωνσταντίνου (ύψος)

Προκριματικά 2,10μ. 8/20

ΤΕΛΙΚΟΣ 2,10μ. 10/12

Πέτρος Μιτσίδης (σφαιροβολία)

Προκριματικά 15,42μ. 12/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 15,63μ. 11/12

Πέτρος Μιτσίδης (δισκοβολία)

Προκριματικά 51,60μ. 11/16

ΤΕΛΙΚΟΣ 52,99μ. 10/12

Πέτρος Σοφιανός (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 59,79μ. 9/13

Πέτρος Μιτσίδης (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 52,58μ. 12/13

Ελένη Αρτυματά (100μ.)

Α΄ Γύρος 12.04 22/32

Ημιτελικά 11.84 21/24

Ελένη Αρτυματά (200μ.)

Α΄ Γύρος 23.88 15/24

Ημιτελικά 24.21 15/16

Μόρφω Μπαούρδα (100μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 13.35 6/11

ΤΕΛΙΚΟΣ 13.64 7/8

Άντρη Σιάλου (400μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 57.30 7/13

ΤΕΛΙΚΟΣ Ακυρώθηκε -/8

Άννα Φοιτίδου (επί κοντώ)

Προκριματικά 4,00μ. 10/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 4,15μ. 10/12

Σκεύη Θεοδώρου (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. -/12

2010 ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ, ΙΝΔΙΑ (8+5=13)

Πάνος Ιωάννου (100μ.)

Α΄ Γύρος 10.69 30/64

Προημιτελικά δεν κατήλθε -/32

Νίκανδρος Στυλιανού (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,25μ. 5/13

Ζαχαρίας Άρνος (μήκος)

Προκριματικά 7,47μ. 12/20

ΤΕΛΙΚΟΣ 7,37μ. 11/12

Ζαχαρίας Άρνος (τριπλούν)

ΤΕΛΙΚΟΣ 16,12μ. 8/12

Γιώργος Αρέστη (σφαιροβολία)

Προκριματικά 16,74μ. 10/14

ΤΕΛΙΚΟΣ 18,20μ. 6/12

Πέτρος Μιτσίδης (σφαιροβολία)

Προκριματικά 15,50μ. 13/14

Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία)

Προκριματικά 58,98μ. 4/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 60,51μ. 4/12

Πέτρος Μιτσίδης (δισκοβολία)

Προκριματικά 50,89μ. 12/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 53,32μ. 9/12

Ορέστης Αντωνιάδης (δισκοβολία)

Προκριματικά 52,93μ. 10/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 49,23μ. 12/12

Πέτρος Σοφιανός (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 65,21μ. 8/13

Ελένη Αρτυματά (100μ.)

Α΄ Γύρος 11.44 2/39

Ημιτελικά 11.57 11/24

Ελένη Αρτυματά (200μ.)

Α΄ Γύρος 23.23 1/29

Ημιτελικά Ακυρώθηκε -/24

Δήμητρα Αραχωβίτη (100μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 13.82 8/13

ΤΕΛΙΚΟΣ Ακυρώθηκε -/8

Μαριάννα Ζαχαριάδη (επί κοντώ) - ΑΡΓΥΡΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ 4,40μ. 2/13

Σκεύη Θεοδώρου (σφυροβολία)

Προκριματικά 59,96μ. 10/17

ΤΕΛΙΚΟΣ 59,55μ. 12/12

Αλεξάνδρα Τσιήσιου (ακοντισμός)

ΤΕΛΙΚΟΣ 49,64μ. 11/14

2014 ΓΛΑΣΚΟΒΗ ΣΚΟΤΙΑ (9+7=16)

Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 13.95 14/20

Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) - ΑΡΓΥΡΟ

Προκριματικά 2,20μ. 7/23

ΤΕΛΙΚΟΣ 2,28μ. 2/13

Βασίλης Κωνσταντίνου (ύψος)

Προκριματικά 2,11μ. 17/23

Νίκανδρος Στυλιανού (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,35μ. 5/13

Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) - ΑΡΓΥΡΟ

Προκριματικά 61,91μ. 4/19

ΤΕΛΙΚΟΣ 63,32μ. 2/12

Ορέστης Αντωνιάδης (δισκοβολία)

Προκριματικά 57,91μ. 10/19

ΤΕΛΙΚΟΣ 54,47μ. 11/12

Κωνσταντίνος Σταθελάκος (σφυροβολία)

Προκριματικά 66,17μ. 10/20

ΤΕΛΙΚΟΣ 68,22μ. 7/12

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία)

Προκριματικά 65,25μ. 12/20

ΤΕΛΙΚΟΣ 65,66μ. 10/12

Μιχάλης Κολοκοτρώνης (σφυροβολία)

Προκριματικά 63,68μ. 15/20

Ραμόνα Παπαϊωάννου (100μ.)

Α΄ Γύρος 11.67 18/47

Ημιτελικά 11.61 17/24

Ραμόνα Παπαϊωάννου (200μ.)

Α΄ Γύρος 23.61 15/41

Ημιτελικά 23.87 15/24

Ναταλία Ευαγγελίδου (800μ.)

Α΄ Γύρος 2:05.95 15/23

Ναταλία Ευαγγελίδου (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 4:16.05 15/16

Λεοντία Καλλένου (ύψος)

Προκριματικά 1,85μ. 1/24

ΤΕΛΙΚΟΣ 1,89μ. 4/12

Νεκταρία Παναγή (μήκος)

Προκριματικά 6,36μ. 7/24

ΤΕΛΙΚΟΣ 6,33μ. 7/12

Ελευθερία Χριστοφή (μήκος)

Προκριματικά 5,87μ. 22/24

Ελευθερία Χριστοφή (τριπλούν)

Προκριματικά 12,84μ. 14/18

Ανδρονίκη Λαδά (δισκοβολία)

Προκριματικά 49,78μ. 13/16

Σκεύη Θεοδώρου (σφυροβολία)

Προκριματικά 57,00μ. 14/17

2018 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (9+7=16)

Χρίστος Δημητρίου (800μ.)

Α΄ Γύρος 1:47.82 11/26

Χρίστος Δημητρίου (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 3:49.84 13/18

Αμίν Χαντίρι (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 3:44.29 4/18

ΤΕΛΙΚΟΣ 3:40.76 10/12

Αμίν Χαντίρι (5.000μ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ 14:16.53 10/17

Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 13.36 5/17

ΤΕΛΙΚΟΣ 13.42 4/8

Νικόλας Φράγκου (3.000μ. στιπλ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 9:03.12 10/11

Νίκανδρος Στυλιανού (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,35μ. 7/9

Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) - ΧΑΛΚΙΝΟ

Προκριματικά 61,45μ. 5/14

ΤΕΛΙΚΟΣ 63,61μ. 3/12

Ανδρέας Χρίστου (δισκοβολία)

Προκριματικά Δ.Κ.Ε. -/14

Κωνσταντίνος Σταθελάκος (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 64,87μ. 12/16

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 63,86μ. 15/16

Ραμόνα Παπαϊωάννου (100μ.)

Α΄ Γύρος 11.65 18/42

Ημιτελικά 11.67 16/24

Ελένη Αρτυματά (400μ.)

Α΄ Γύρος 52.90 17/38

Ημιτελικά 52.38 11/24

Ναταλία Ευαγγελίδου (800μ.)

Α΄ Γύρος 2:01.77 16/26

Ναταλία Ευαγγελίδου (1.500μ.)

Α΄ Γύρος 4:10.98 15/19

Ναταλία Χριστοφή (100μ. εμπόδια)

Α΄ Γύρος 13.66 11/14

Μαρία Αριστοτέλους (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 3,85μ. 12/14

Νεκταρία Παναγή (μήκος)

Προκριματικά 6,63μ. 4/18

ΤΕΛΙΚΟΣ 6,44μ. 6/12

Ανδρονίκη Λαδά (δισκοβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 53,12μ. 8/13

2022 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ, ΑΓΓΛΙΑ (6+5=11)

Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια)

Ημιτελικά 13.47 7/13

ΤΕΛΙΚΟΣ 13.49 6/8

Νίκανδρος Στυλιανού (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,25μ. 4/9

Χρίστος Ταμάνης (επί κοντώ)

ΤΕΛΙΚΟΣ 5,15μ. 6/9

Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία)

Προκριματικά 57,99μ. 9/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 62,08μ. 7/12

Χριστόφορος Γενεθλή (δισκοβολία)

Προκριματικά 57,40μ. 11/15

ΤΕΛΙΚΟΣ 57,80μ. 12/12

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία) - ΧΑΛΚΙΝΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ 73,97μ. 3/14

Ναταλία Χριστοφή (100μ. εμπόδια)

Ημιτελικά 13.42 14/17

Δέσποινα Χαραλάμπους (ύψος)

Προκριματικά 1,71μ. 17/18

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος)

Προκριματικά 6,59μ. 6/18

ΤΕΛΙΚΟΣ 6,47μ. 8/12

Ανδρονίκη Λαδά (δισκοβολία)

ΤΕΛΙΚΟΣ 53,04μ. 9/11

Χρυστάλλα Κυριάκου (σφυροβολία)

Προκριματικά 62,09μ. 7/17

ΤΕΛΙΚΟΣ 60,97μ. 11/12