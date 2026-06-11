Νέα ανατροπή: Δεν πάει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης!

Νέα ανατροπή έγινε στην περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Παρότι ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή και ο ΠΑΟΚ φάνταζε το φαβορί για την απόκτησή του, τελικά υπάρχει ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις του «δικέφαλου του βορρά» με την Άουγκσμπουργκ.

Όπως αναφέρει η «Bild», στις συζητήσεις που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν επετεύχθη συμφωνία! Την ίδια ώρα, μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο 30χρονος αριστερός μπακ δύσκολα θα παραμείνει στους Γερμανούς, αφού εξετάζει περιπτώσεις και από άλλους συλλόγους.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον από άλλη ελληνική ομάδα και μένει να φανεί αν αυτή είναι ο Ολυμπιακός που είχε ασχοληθεί ξανά προ ημερών ή εννοεί κάποια άλλη! Επίσης, γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον από την Αγγλία, με την Κόβεντρι δεδομένα να τον παρακολουθεί…

«Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο Δημήτρης Γιαννούλης (30) δεν θα μεταγραφεί το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Ο αριστερός μπακ της Άουγκσμπουργκ φλέρταρε με την ιδέα επιστροφής στον πρώην σύλλογό του και μπορούσε να φανταστεί καλά μια επιστροφή στην πατρίδα. Η BILD γνωρίζει: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων έχουν ναυαγήσει! Το ότι ο Γιαννούλης θα φύγει ωστόσο από την Άουγκσμπουργκ είναι πιθανό. Άλλες ελληνικές και αγγλικές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον 30χρονο!», αναφέρεται σχετικά από τον Γερμανό ρεπόρτερ, Γιοχάνες Μπρένερ.

sport-fm.gr