Για έκτη φορά Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ο Παύλος Κοντίδης!

Δυόμιση βδομάδες μετά την ανάδειξή του ως Πρωταθλητής Ευρώπης, για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Παύλος Κοντίδης αναρριχήθηκε ξανά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης των σκαφών τύπου Laser (ILCA7), για πρώτη φορά μετά από 11 μήνες και έκτη γενικότερα στην καριέρα του.

Μία εξέλιξη που σαφώς επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Κύπριος ιστιοπλόος διατηρείται στο γκρουπ της ελίτ της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. «Με χαροποιεί και με ικανοποιεί το γεγονός ότι ανέβηκα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι η έκτη φορά κι αυτό δείχνει διαχρονικότητα και ότι γίνεται πολύ σωστή δουλειά» αναφέρει ο Παύλος Κοντίδης και τονίζει το γεγονός ότι το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας, στα τέλη του περασμένου Μαΐου, έπαιξε σημαντικό ρόλο. «Το χρυσό που πήρα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μου έδωσε τους βαθμούς για να επανέλθω ξανά στην κορυφή».

Ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης επιστρέφει στην κορυφή, μετά τον Ιούνιο του 2025, όταν ήταν για πέμπτη φορά στο Νο1. Έπειτα από εκείνη την παρουσία στην ψηλότερη θέση, στη συνέχεια βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Βρετανό Michael Beckett, ο οποίος πλέον οπισθοχώρησε αυτός στη δεύτερη θέση.

Η πρώτη φορά στην οποία ο Παύλος Κοντίδης είχε βρεθεί στο Νο1 ήταν τον Οκτώβριο του 2018, με την παρουσία του εκεί να κρατάει μέχρι τον Απρίλιο του 2019. Η δεύτερη διήρκησε από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021, η τρίτη από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022 και η τέταρτη ήταν τον Απρίλιο του 2023.

Το πρόγραμμά του

Αυτό το διάστημα ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται στην Ιρλανδία για προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου στο Dun Laoghaire. Από τις 18 ως τις 22 του μήνα θα διαγωνιστεί σε έναν μικρό αγώνα, στον οποίο θα δοκιμαστεί και ο νέος τρόπος εκκίνησης.

«Πλέον δεν θα έχουμε επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις και να χάνεται χρόνος. Όποιος ξεκινήσει πιο γρήγορα, το κομπιούτερ στο σκάφος θα του λέει ότι έκανε πρόωρη εκκίνηση και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στη γραμμή για να εκκινήσει ξανά» εξηγεί ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και προσθέτει: «Με αυτό τον τρόπο θα κερδίζεται αρκετός χρόνος στους αγώνες. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε, είναι κάτι καινούργιο». Όπως σημειώνει, το νέο σύστημα θα δοκιμαστεί στις προπονήσεις και το Παγκόσμιο, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες που θα ακολουθήσουν, όπως φυσικά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από εκεί και πέρα, ο Παύλος Κοντίδης θα πάει για διάστημα 22-23 ημερών, εντός Ιουλίου, στο Λος Άντζελες, για συμμετοχή στο North America Championship και το Grand Slam του Λος Άντζελες, καθώς και για προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς του 2028. Αρχές του Αυγούστου θα επιστρέψει στην Ιρλανδία, για προπονήσεις και συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 24-30 Αυγούστου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κοντίδης δεν θα λάβει μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες, αφού συμπίπτουν με το Παγκόσμιο.

Μετά θα ακολουθήσει λίγη περίοδος ξεκούρασης και ξανά πίσω στο Λος Άντζελες. «Θα πάμε ξανά για προετοιμασία, μιας και είναι ίδιες οι συνθήκες του ανέμου με αυτές που θα έχουμε στους Ολυμπιακούς» σημειώνει και καταλήγει ότι αρχές του Ιανουαρίου 2027 θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας, όπου θα είναι και η πρώτη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.