Μουντιάλ 2026: Viral το εντυπωσιακό show με drones στο Μεξικό λίγες ώρες πριν από τη σέντρα

Η Nova Sky Stories «ζωγράφισε» στον ουρανό εμβληματικές ποδοσφαιρικές εικόνες και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Φαντασμαγορικό θέαμα που κάνει τον γύρο του κόσμου

Οι φωτεινοί σχηματισμοί αναπαρέστησαν ποδοσφαιρικά σύμβολα, στιγμές της διοργάνωσης και το εμβληματικό τρόπαιο του Μουντιάλ, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που εντυπωσίασε χιλιάδες θεατές. Βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση κατακλύζουν ήδη το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Το show αποτέλεσε μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για την έναρξη του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και συνδιοργανώτριες χώρες τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με το Μεξικό να βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ και τους φιλάθλους να μετρούν αντίστροφα για τη σέντρα της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Ποια είναι η Nova Sky Stories

Πίσω από το εντυπωσιακό drone show που έκλεψε τις εντυπώσεις βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία Nova Sky Stories, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των εναέριων θεαμάτων με drones.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022, όταν ο επιχειρηματίας Κίμπαλ Μασκ, αδελφός του Ίλον Μασκ, εξαγόρασε από την Intel την τεχνολογία και το τμήμα των διάσημων drones «Shooting Star», τα οποία είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα παγκόσμια events.

Η Nova Sky Stories έχει συνδέσει το όνομά της με κορυφαίες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, αγώνες του Super Bowl, εκδηλώσεις της FIFA, της Formula 1 και του NBA, δημιουργώντας θεάματα που συνδυάζουν τεχνολογία, τέχνη και ψυχαγωγία.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, τα βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό του Μεξικού, όπου η εταιρεία Nova Sky Stories παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show με εκατοντάδες drones, το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr