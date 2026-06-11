Αυτοί θα είναι οι συνεργάτες του Ρικάρντο Σα Πίντο

Μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο, στην Πάφο FC ενημέρωσαν και για τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Ουσιαστικά, παραμένουν τα ίδια άτομα, πέραν από τον προπονητή τερματοφυλάκων, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει το Ρικάρντο Χανότα, μετά την αποχώρηση του Σιλβίε Τσαβλίνα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με το τεχνικό επιτελείο που θα συνεχίσει να πλαισιώνει τον Προπονητή Ricardo Sá Pinto για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο, καθώς και την προσθήκη ενός νέου μέλους στο προπονητικό τιμ.

• Ο Nuno Morais θα συνεχίσει ως Βοηθός Προπονητή.

• Ο Leandro Mendes θα συνεχίσει στα καθήκοντα του Γυμναστή.

• Ο Samuel Pedroso θα συνεχίσει στον ρόλο του Αναλυτή.

• Ο Ricardo Janota εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο ως Προπονητής Τερματοφυλάκων.

Όλοι μαζί συνθέτουν ένα ισχυρό και σύγχρονο τεχνικό επιτελείο, σε πλήρη αρμονία με το όραμα και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Η ΠΑΦΟΣ FC εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνέχιση της συνεργασίας με τα υφιστάμενα μέλη του τεχνικού επιτελείου, καλωσορίζει θερμά τον Ricardo Janota στην οικογένεια της ομάδας και εύχεται σε όλους κάθε επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.