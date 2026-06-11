Η Αϊτή αναγκάστηκε να αλλάξει τη φανέλα της για το Μουντιάλ μετά από παρέμβαση της FIFA

Μετά από 52 ολόκληρα χρόνια η Αϊτή θα συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ. Η ομοσπονδία της χώρας λίγες εβδομάδες πριν την ιστορική συμμετοχή στο Μουντιάλ ανακοίνωσε τις επιλογές του Σεμπαστιάν Μίνε, όπου και ξεχωρίζει το όνομα του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό.

Ο όμιλος στον οποίο βρίσκεται είναι από τους δυσκολότερους στη διοργάνωση και θεωρείται το απόλυτο αουτσάιντερ. Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία είναι οι αντίπαλοι της Αϊτής, η οποία καλείται να κάνει υπερβάσεις για να προχωρήσει στα νοκ άουτ.

Πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά όμως, η ομάδα του Πιερό έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, εξαιτίας της φανέλας της, η οποία περιέχει τη σημαία της Πολωνίας.

Μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι, αλλά περιέχει μια βαθιά συμβολική αναφορά σε μια ιστορική σχέση αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η FIFA ωστόσο έβαλε... φρένο στα σχέδια της Αϊτής, αναγκάζοντας την να αλλάξει φανέλα, θεωρώντας ότι περιέχει πολιτικά στοιχεία και θέλοντας να αποτρέψει κάθε τέτοια σύνδεση, εν μέσω Μουντιάλ.

Η εταιρεία σχεδιαμού της φανέλας, Saeta, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με τη FIFA για το εν λόγω ζήτημα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός θα πληροί τις απαιτήσεις και εφάρμοσε με επιτυχία τις ζητούμενες τροποποιήσεις.

«Σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, ο στόχος μας σε όλη τη διαδικασία ήταν να δημιουργήσουμε μια φανέλα που να τιμά την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του λαού της Αϊτής», ανέφερε αρχικά η Saeta, αφήνοντας αιχμές για τη FIFA.

«Αρκετές ιδέες αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και υποβλήθηκαν μέσω της τυπικής διαδικασίας έγκρισης της FIFA.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η FIFA διαπίστωσε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά σύμφωνα με τους κανονισμούς της και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Ενώ αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, η Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που γνωστοποίησε η FIFA. Παραμένουμε περήφανοι που συνεισφέραμε, μαζί με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, σε αυτή την ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αϊτής και ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA», συνέχισε.

Αυτή μάλιστα, ήταν η τρίτη φορά που άλλαξε η φανέλα της Αϊτής τους τελευταίους μήνες, για παραβίαση κανόνων σχετικά με πολιτικά και θρησκευτικά σύμβολα και έτσι η εθνική του Φραντζί Πιερό, θα αναγκαστεί να παρουσιαστεί με άλλο... look στο Μουντιάλ.

athletiko.gr