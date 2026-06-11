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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το βίντεο που η γυναίκα από τα court seats τραβάει το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το βίντεο που η γυναίκα από τα court seats τραβάει το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου

Δείτε το VIDEO με τη στιγμή που η γυναικά από τα court seats τραβάει το μανίκι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στο ντέρμπι του T-Center Athens μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού.

Σε Game 5 οδηγήθηκαν οι τελικοί της Stoiximan GBL, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά.

Στο φύλλο αγώνα, οι τρεις διαιτητές, εκτός από τα υβριστικά συνθήματα, κατέγραψαν και δύο περιστατικά με φιλάθλους που κάθονταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο, στα court seats.

Στο πρώτο, αναφέρεται ότι φίλαθλος έβριζε τους τρεις ρέφερι και όταν δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, το έπραξε μόνος του.

Στο δεύτερο, αναφέρεται ότι γυναίκα φίλαθλος έπιασε από το μανίκι της μπλούζας του τον έναν διαιτητή και μάλιστα τον έβρισε στα αγγλικά.

Παρότι οι διαιτητές ζήτησαν επανειλημμένως να απομακρυνθεί, η εντολή τους αγνοήθηκε.

Δείτε την επίμαχη στιγμή στο 01:47:05

sport24.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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