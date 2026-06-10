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Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσει τέταρτος ο Παναθηναϊκός και να ξεχάσουμε το Europa League»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσει τέταρτος ο Παναθηναϊκός και να ξεχάσουμε το Europa League»!

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Ισπανία για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε την στεναχώρια του για το διαζύγιο με τους Πράσινους.

Μεγάλη συνέντευξή στην "El Larguero" παραχώρησε ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας μεταξύ άλλων για όσα έζησε στους Πράσινους, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι του ζητήθηκε, όταν ανέλαβε, να τερματίσει η ομάδα στην 4η θέση και μάλιστα του είπαν "να ξεχάσετε το Europa League", όπως ανέφερε!

Ο Μπενίτεθ το χαρακτήρισε περίεργο αυτό, ενώ δήλωσε απογοητευμένος που δεν συνέχισε στον πάγκο του Τριφυλλιού.

«Ηταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα “ξεχάστε το Europa League”. Τελικά τερματίσαμε τέταρτοι, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά, φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που εξελισσόταν», είπε.

Όσο για το επόμενο βήμα του:

«Οταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα»,

sdna.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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