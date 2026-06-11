Μουντιάλ 2026: Δέκα «εκπρόσωποι» της Κύπρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οικονομικό όφελος για τις ομάδες

Δέκα ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο κυπριακό πρωτάθλημα τη σεζόν 2025-26 θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει οικονομικό όφελος στις ομάδες τους μέσω του προγράμματος αποζημιώσεων της FIFA.

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα (ΑΕΛ) θα αγωνιστεί με το Μεξικό στον 1ο όμιλο, έχοντας για αντίπαλο τον Ταπέλο Μασέκο (ΑΕΛ), ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Νότιας Αφρικής.

Στο δυναμικό της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης βρίσκεται ο Ιβάν Σούνιτς (Πάφος FC), ενώ στην αποστολή της Αυστραλίας περιλαμβάνεται ο Μίλος Ντέγκενεκ (ΑΠΟΕΛ).

Ο Κεν Σέμα (Πάφος FC) είναι στην αποστολή της Σουηδίας, ενώ οι Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια) και Γκάρι Ροντρίγκες (Απόλλων) θα αγωνιστούν με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Με το Ιράκ θα αγωνιστεί ο Γιούσεφ Αμίν (ΑΕΚ), ενώ στην αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό βρίσκεται ο Γκεντέον Καλούλου (Άρης).

Τέλος, ο Ντέρικ Λουκάσεν (Πάφος FC) θα αγωνιστεί με την Γκάνα.

Οι κυπριακές ομάδες μπορούν να επωφεληθούν οικονομικά μέσω του προγράμματος «Club Benefits Programme» της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο προβλέπει συνολικό κονδύλι 355 εκατ. δολαρίων για την αποζημίωση συλλόγων, για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών στα προκριματικά και στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Ποσό 100 εκατ. δολαρίων αφορά τα προκριματικά και κατανέμεται ανά παίκτη και ανά αγώνα, ενώ 250 εκατ. δολάρια αφορούν την τελική φάση και υπολογίζονται ανά παίκτη και ανά ημέρα συμμετοχής.

Η περίοδος υπολογισμού των ημερών ξεκινά από την παραχώρηση των παικτών στις εθνικές τους ομάδες και ολοκληρώνεται με την αποδέσμευσή τους από τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τη FIFA, η ελάχιστη εκτιμώμενη αποζημίωση ανέρχεται σε περίπου 5.000 δολάρια ανά παίκτη και ανά ημέρα συμμετοχής, με τα τελικά ποσά να οριστικοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Επιπλέον, τα 5 εκατομμύρια δολάρια που παραμένουν σε αποθεματικό, μετά την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, θα διατεθούν προς όφελος του συλλογικού ποδοσφαίρου παγκοσμίως, βάσει συμφωνίας μεταξύ FIFA και EFC.

Η αποζημίωση από το «Club Benefits Programme» της FIFA καταβάλλεται στον σύλλογο στον οποίο ο παίκτης είναι εγγεγραμμένος όταν παραχωρείται στην εθνική ομάδα για τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, ανεξάρτητα από το αν μετακινηθεί σε άλλη ομάδα πριν ή μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: ΚΥΠΕ