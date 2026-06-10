«ΠΑΟΚ και Γουλβς θέλουν τον προπονητή της Ζιλ Βιθέντε»

Τι αναφέρει δημοσίευμα της A Bola για τον προπονητή της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, και το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του από τη Γουλβς, αλλά και τον ΠΑΟΚ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ αναφορικά με το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο των «ασπρόμαυρων». Νωρίτερα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έριξε «βόμβα» αποκαλύπτοντας πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αλ Σαντ προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρομπέρμπο Μαντσίνι, που βρίσκεται κοντά στην Εθνική Ιταλίας.

Την ίδια ώρα, η «A Bola» αναφέρει πως ο Δικέφαλος του Βορρά έχει στη λίστα του τον προπονητή της Ζιλ Βιθένε, Σέζαρ Πεϊσότο. Σύμφωνα με το πορτογαλικό δημοσίευμα οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 46χρονου τεχνικού. Ωστόσο δεν παίζουν μόνοι, καθώς ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχει δείξει και η Γουλβς.

Ο αγγλικός σύλλογος δεν αναμένεται να συνεχίσει με τον Ρομπ Έντουαρντς στον πάγκο, έχοντας ως στόχο να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της, μετά τον υποβιβασμό στην Championship.

Η Ζιλ Βιθέντε αποτέλεσε την «έκπληξη» της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην 6η θέση, εντυπωσιάζοντας παράλληλα για το επιθετικό της ποδόσφαιρο αλλά και τον τρόπο που προσέγγισε τα παιχνίδια με τους «μεγάλους» της Liga Portugal.

Ο Πεϊσότο θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ ανήκει στο γραφείο του Ζόρζε Μέντες. Το συμβόλαιο του με τη Ζιλ Βιθέντε λήγει το καλοκαίρι του 2027 και είναι δεδομένο ότι το όνομα του θα απασχολήσει αρκετούς συλλόγους.

athletiko.gr