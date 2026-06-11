Ευχαρίστησε τον Άρη και ετοιμάζεται για Ομόνοια

Ο Τζέϊντεν Μοντνόρ μετά από τρία χρόνια αποχωρεί από τον Άρη, για να συνεχίσει σε άλλη κυπριακή ομάδα και συγκεκριμένα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια.

Με ανάρτησή του ο 23χρονος αποχαιρέτησε την ομάδα της Λεμεσού και πλέον είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της ένταξής του στους πράσινους της Λευκωσίας.

«Σε ευχαριστώ, Άρη, για τα υπέροχα χρόνια και τις αξέχαστες αναμνήσεις. Έχω ωριμάσει τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος και είμαι ευγνώμων για όλη την υποστήριξη στην πορεία. Ήρθε η ώρα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου» έγραψε στην ανάρτησή του.