Το μαγικό γκράφιτι για τον Νεϊμάρ σε γειτονιά της νοτιότερης πολιτείας της Βραζιλίας

Στο Novo Hamburgo του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, τα παιδιά πλέον θα έχουν έναν λόγο περισσότερο για να βγαίνουν κάθε μέρα και να παίζουν μπάλα μέχρι να νυχτώσει…

Εκεί που η ρομαντική «έξοδος» με τους φίλους και μια μπάλα μέχρι να εξαφανιστεί το φως της ημέρας, συνεχίζει να υφίσταται δίχως την προσκόλληση στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων, τα πιτσιρίκια πλέον θα έχουν κι έναν λόγο επιπλέον για ν’ απολαμβάνουν τις στιγμές.

Ένα μαγικό γκράφιτι του Νεϊμάρ πάνω στο οδόστρωμα, έχει ομορφύνει το Novo Hamburgo του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και εμφανίστηκε την πρώτη μέρα διεξαγωγής του φετινού Μουντιάλ!

Neymar is the centerpiece for local artists in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul 🇧🇷



(via IG/tudodecima_) pic.twitter.com/IBED6ZxtA4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 10, 2026

sport-fm.gr