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«Τα τυπικά για Κονομή και Απόλλωνα, στην τελική λίστα ο Κωστή»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Τα τυπικά για Κονομή και Απόλλωνα, στην τελική λίστα ο Κωστή»

Οι δηλώσεις του Ε.Τ του Ολυμπιακού στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Αντρέας Παναρέτου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι». 

Διαβάστε όσα είπε:

Για την πρώτη συνεδρία και το νέο ΔΣ: «Ήταν ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι που έπρεπε να τηρηθεί, ώστε το ΔΣ να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη νέα ομάδα. Από σήμερα και επίσημα ξεκινά η δουλειά.»

Για το θέμα προπονητή: «Για οτιδήποτε είναι τελεσίδικο θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Η δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα παραμείνει όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Πέτρο Πέτρου και υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπο του Γιώργου Κωστή από όλους. Όταν υπάρξει οριστική κατάληξη, είτε αφορά τον Κωστή είτε κάποιον άλλον, θα υπάρξει ανακοίνωση. Στη λίστα βρίσκονται 2-3 ονόματα και μέσα σε αυτά είναι και του Κωστή.»

Για το όνομα του Σατσιά: «Δεν θα ήθελα να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω ονόματα.»

Για τον προγραμματισμό και τις μεταγραφές: «Για τον Κονόμη μπορούμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας έχει εκφράσει επίσημα πρόταση, απομένουν τα τυπικά και κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα πρέπει να περιμένει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, καθώς μπορούμε να μιλάμε για πάνω από 15 μεταγραφές. Κάθε καλός ποδοσφαιριστής και ειδικά κάθε Κύπριος ποδοσφαιριστής μας ενδιαφέρει.»

Για τον Ταλιχμανίδη: «Ο Χριστός έχει συμβόλαιο μαζί μας για τη νέα σεζόν και τη δεδομένη στιγμή παραμένει παίκτης της ομάδας.»

Για τα συμβόλαια: «Οι Ενρίκε, Τζέπαρ, Φελίπε, Μιχάλης Κυριάκου, Ταλιχμανίδης και Ενρίκε Γκόμες έχουν συμβόλαιο. Ο Χαραλάμπους επιστρέφει στην Ανόρθωση.»

Για το θέμα επενδυτή: «Η εξεύρεση επενδυτή αποτελεί στόχο τόσο του νέου όσο και του προηγούμενου ΔΣ. Γίνονται συνεχείς ενέργειες και έχει συσταθεί επιτροπή που δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι κοντά, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται.»

Για οικονομική ενίσχυση: «Θα κινηθούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος να σταθεί δίπλα στην ομάδα, να στηρίξει με τα διαρκείας και όταν υπάρξουν εξελίξεις σε χορηγίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.»

 

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