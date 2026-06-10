Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου για αντικαταστάτης του Μαντσίνι»

Η Αλ Σαντ του Κατάρ εξετάζει την προοπτική του Ραζβάν Λουτσέσκου προκειμένου να παραδώσει τα ηνία της, βλέποντας στο πρόσωπο του Ρουμάνου τεχνικού τον διάδοχο του Μαντσίνι, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Την ώρα που η συνεργασία του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή της ασπρόμαυρης επικαιρότητας, ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε την ομάδα του Κατάρ που ενδιαφέρεται για τον Ρουμάνο τεχνικό.

Πρόκειται για την Αλ Σάντ, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αλλά επρόκειτο να αποχωρήσει προκειμένου να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας.

Ως πιθανός διάδοχος του Μαντσίνι εμφανίζεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μία υπόθεση που αφορά προφανώς τον ΠΑΟΚ δεδομένου πως υπάρχει ενεργό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 αλλά και μία ρήτρα που ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

sdna.gr