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Μεταγραφή για την ΑΕΚ: Ανακοίνωσε Amor Layouni!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεταγραφή για την ΑΕΚ: Ανακοίνωσε Amor Layouni!

Ανακοίνωσε Τυνήσιο ακραίο επιθετικό η ομάδα της Λάρνακας

Ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης για την ΑΕΚ η οποία ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Αμίρ Λαγιούνι. 

Αναλυτικά: 

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Τυνήσιο ακραίο επιθετικό Amir Layouni για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Amir Layouni γεννήθηκε στην Σουηδία και στα πρώτα στάδια της καριέρας του αγωνίστηκε στις Dalkurd FF, Falu FK, IK Brage (62 συμμετοχές, 12 γκολ), καθώς και στην Degerfors IF (28 συμμετοχές, 4 γκολ, 4 ασσίστ).

Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Νορβηγία με τις Elverum Fotball (16 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασσίστ) και FK Bodø/Glimt (63 συμμετοχές, 15 γκολ, 17 ασσίστ), στην Αίγυπτο με την Pyramids FC (21 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασσίστ), εκ νέου στην Νορβηγία με την Vålerenga Fotball Elite (52 συμμετοχές, 11 γκολ, 11 ασσίστ), στην Αυστραλία με την Western Sydney Wanderers (11 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασσίστ) και τα τρία τελευταία χρόνια στην Σουηδία με την BK Häcken, όπου κατέγραψε 100 συμμετοχές, 25 γκολ και 23 ασσίστ.

Είναι διεθνής με την Εθνική Τυνησίας, μετρώντας 15 συμμετοχές και 2 γκολ.

 

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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