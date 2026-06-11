Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρική στις 22:00 περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η Stoiximan δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο Μεξικό για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τη νίκη του να προσφέρεται στο 1.46. Η ισοπαλία βρίσκεται στα 4.79, ενώ η επικράτηση της Νότιας Αφρικής αποτιμάται στα 9.35.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Ραούλ Χιμένες, να κερδίσει το Μεξικό και να δεχθεί κάρτα ο Yaya Sithole, επιλογή που προσφέρεται στο 5.65. Παράλληλα, ο συνδυασμός για περισσότερα από 8,5 κόρνερ, τουλάχιστον ένα σουτ εντός εστίας από τον Ράινερς και Over 2,5 γκολ πληρώνει 6.93, ενώ η νίκη του Μεξικού μαζί με Over 8,5 κόρνερ και περισσότερες από τέσσερις αποκρούσεις του Γουίλιαμς προσφέρεται στα 4.11.

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Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η νίκη του Μεξικού σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο σουτ εντός εστίας από τον Ραούλ Χιμένες και περισσότερα από 2,5 γκολ στο παιχνίδι δίνεται στα 4.98. Τέλος, το ενδεχόμενο να καταγράψουν από ένα τουλάχιστον σουτ εντός εστίας οι Κινιόνες, Μακγκόπα και Απολίς προσφέρεται σε απόδοση 6.12.

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