Στην 32η θέση του ranking της UEFA για τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ - Πού τερμάτισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Την 32η θέση στο ranking της UEFA για τη φετινή σεζόν κατέλαβε η ΑΕΚ, που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε φέτος στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και φτάνοντας μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League, εκεί όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η Ένωση έκανε συνολικά μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, αποκλείοντας τρεις ομάδες στα προκριματικά της διοργάνωσης ενώ κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας παρουσία στους «16» χωρίς να δώσει ματς στα playoffs.

Έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στην 32η θέση στο ranking της UEFA για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ούσα η ομάδα που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε φέτος στην Ευρώπη.

Γνωστή έγινε η πρώτη 50άδα, με τον Ολυμπιακό να είναι στην 39η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 48η θέση.

sport-fm.gr