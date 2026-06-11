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Ινφαντίνο: «Χωρίς τον Τραμπ δεν θα είχαμε Μουντιάλ στις ΗΠΑ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ινφαντίνο: «Χωρίς τον Τραμπ δεν θα είχαμε Μουντιάλ στις ΗΠΑ»

Aυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος της FIFA

«Χωρίς την δέσμευση και την συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στην Πόλη του Μεξικού, την παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ 2026, που συνδιοργανώνεται με το Μεξικό και τον Καναδά. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνέχισε ο επικεφαλής της FIFA, «κατάλαβε αμέσως το μέγεθος του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον αντίκτυπό του». Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο στάδιο Αζτέκα, όπου το Μεξικό και η Νότια Αφρική θα αναμετρηθούν απόψε (22:00) στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Ινφαντίνο επανέλαβε την «εξαιρετική σχέση» του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Τον γνώρισα κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας και τώρα συνεργαζόμαστε στενά», δήλωσε ο Ιταλοελβετός ηγέτης, ο οποίος του απένειμε το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, που επινοήθηκε ειδικά για την περίσταση, τον Δεκέμβριο του 2025. 

«Μιλάμε για την μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου εδώ, οπότε φυσικά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν. Αλλά το να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με έναν πρόεδρο για σημαντικά ζητήματα, με την κυβέρνηση, να βάζουμε τα πάντα στο τραπέζι, χωρίς να ζητάμε τίποτε άλλο παρά να προσπαθούμε να εξηγήσουμε, νομίζω ότι αυτό είναι πιθανώς το κλειδί για μια θετική σχέση. Έτσι το βλέπω», εξήγησε ο Ινφαντίνο.

 Ο πρόεδρος της FIFA, έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025 και στον Λευκό Οίκο, ενώ συχνά έχει επαινέσει την εσωτερική του πολιτική. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει ορισμένους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν θα είναι, ωστόσο, παρών στον πρώτο αγώνα που θα διεξαχθεί σε αμερικανικό έδαφος, την Παρασκευή στο Λος Άντζελες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. 

Αντ΄αυτού, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα καθήσει δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο στην εξέδρα των επισήμων.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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