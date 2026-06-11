Τι ζήτησε ο Μέσι από το ChatGPT πριν το Μουντιάλ 2026 και πώς μπορείς και εσύ να κάνεις το «MessiMode»

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, το ChatGPT της OpenAI παρουσίασε μια νέα τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ονομάζεται «#MessiMode». Με πρωταγωνιστή, όπως είναι φυσιολογικό, τον Αργεντινό αστέρας Λιονέλ Μέσι, η τάση επιτρέπει στους χρήστες να μεταμορφώσουν την εμφάνισή τους με τη δημιουργικότητα της δημιουργίας εικόνων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να συμμετάσχουν στην τάση, οι χρήστες μπορούν να κοινοποιήσουν τις φωτογραφίες τους με το δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να του ζητήσουν να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών τους στα χρώματα της σημαίας της χώρας τους. Σε μια ανάρτηση X που κοινοποιήθηκε από το ChatGPT, ο Μέσι εθεάθη επίσης να μοιράζεται μια φωνητική προτροπή με το ChatGPT. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει την εικόνα του, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, με μπλε και άσπρα μαλλιά, που ταιριάζουν με τα χρώματα της σημαίας της Αργεντινής.

«Γεια σου, Chat, μπορείς να μου βάλεις τα μαλλιά με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής; Αλλά κάνε το να φαίνεται φυσικό, ε», τον ρωτάει ο Μέσι, ο οποίος στη συνέχεια είπε στην κάμερα: «Τα παιδιά θα γελάσουν, ε. Τώρα θα ήθελα να δω όλους τους παίκτες με τέτοια μαλλιά», κατέλεξε.

Πώς να κάνεις το «MessiMode» στο ChatGPT:

Άνοιξε το ChatGPT και ανέβασε μια φωτογραφία σου.

Εισήγαγε το prompt: «Κάνε τα μαλλιά μου στα χρώματα της σημαίας της χώρας μου, αλλά να δείχνουν φυσικά. Αν δεν παρέχεται χώρα ή εικόνα, ρώτησε.»

Αν η χώρα σου δεν είναι προφανής από την εικόνα, ανέφερε τη χώρα σου.

Άφησε το ChatGPT να δημιουργήσει την επεξεργασμένη εικόνα με τα χρώματα της σημαίας στα μαλλιά.

Go #MessiMode



Upload a photo of yourself and try this prompt: “Make my hair the colors of my country flag but keep it natural-looking. If no country or image is provided, ask." pic.twitter.com/T1DUgFdPC7 — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 10, 2026

athletiko.gr