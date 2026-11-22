Η Λίβερπουλ υποδέχεται σήμερα στο «Άνφιλντ» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30) σε ένα ντέρμπι με μία μεγάλη ιδιαιτερότητα: είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 90 χρόνια που μία από τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες βρίσκεται στη ζώνη υποβιβασμού.

Η προηγούμενη φορά ήταν στις 27 Μαρτίου του 1937, όταν η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ξεκίνησε τον αγώνα στον πάτο της βαθμολογίας (22η θέση).

Μάλιστα, δεν κατάφερε να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού στο υπόλοιπο της σεζόν και δύο μήνες αργότερα υποβιβάστηκε.

Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι πέμπτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, ενώ η Γιουνάιτεντ 19η με 8 βαθμούς.

Πηγή: sport-fm.gr