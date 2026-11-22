Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στο σημερινό γκραν πρι στο Λας Βέγκας, το οποίο ήταν ο 21ος (από τους 23) αγώνες της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull έδωσε μάχη για την πρωτοπορία στον αγώνα με τις δύο Mercedes, οι οποίες «έπεσαν» εκτός βάθρου στους τελευταίους γύρους, και κατέκτησε την τρίτη νίκη του στους δρόμους της Νεβάδα σε τέσσερα χρόνια. Ο Ολλανδός «πιλότος» άφησε πίσω του τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Ο άλλος οδηγός της Mercedes, ο Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε ένατος, την ώρα που ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον ήταν έβδομος. Ο 41 ετών Βρετανός πήρε ποινή δέκα δευτερολέπτων επειδή βγήκε από την πίστα και κέρδισε πλεονέκτημα σε «μονομαχία» του με τον Λάντο Νόρις, ενώ αργότερα είχε επαφή με τον «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ, για την οποία ο Μονεγάσκος τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στους οδηγούς, καθώς μετράει 304 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Χάμιλτον με 267 και οι Ράσελ και Νόρις με 264 βαθμούς έκαστος.