Αρνείται να σηκώσει κεφάλι η Μάντσεστερ Σίτι, νέα γκέλα και η κορυφή απομακρύνεται!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ισόπαλη 1-1 στην έδρα της με τη Φούλαμ ήρθε η Μάντσεστερ Σίτι, που έμεινε σε τέταρτο ματς στο πρωτάθλημα χωρίς και πλέον βλέπει την κορυφή και την Άρσεναλ να απομακρύνονται!
Μαύρα χάλια η Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα, που επέστρεψε από τη διακοπή χωρίς να βάλει μυαλό και πέταξε δύο ακόμη βαθμούς με το εντός έδρας 1-1 με τη Φούλαμ στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Premier League!
Οι «πολίτες» έχουν… ξεχάσει τη γεύση της νίκης στο πρωτάθλημα αφού η τελευταία ήρθε στις 17 Οκτωβρίου με το 3-2 επί της Ίπσουιτς. Έκτοτε, ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες και, τώρα, η νέα απώλεια βαθμών με την ισοπαλία κόντρα στη Φούλαμ.
Η Σίτι παρέμεινε στην 3η θέση και πλέον με 22 βαθμούς ισοβαθμεί με την Μπράιτον, ενώ είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο μιας και στις 19:30 μονομαχεί με τη Νιούκαστλ.
Ο αγώνας στράβωσε από την αρχή για τους γηπεδούχους, που είδαν τη Φούλαμ να προηγείται στο 16’ με τον Μουνίς. Η Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και στο δεύτερο μέρος ισοφάρισε στο 57’ με τον Άντερσον.
Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πίεσε μέχρι το τέλος για το γκολ της ανατροπής, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ αφού η Φούλαμ ήταν καλά οργανωμένη και κατάφερε να πάρει αυτό τον πολύτιμο βαθμό στο «Έτιχαντ».
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1
(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (17:00)
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Τότεναμ-Ίπσουιτς (17:00)
Τσέλσι-Λιντς (17:00)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 22/11
Χαλ-Μπράιτον (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 23/11
Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)