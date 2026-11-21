Μαύρα χάλια η Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα, που επέστρεψε από τη διακοπή χωρίς να βάλει μυαλό και πέταξε δύο ακόμη βαθμούς με το εντός έδρας 1-1 με τη Φούλαμ στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Premier League!

Οι «πολίτες» έχουν… ξεχάσει τη γεύση της νίκης στο πρωτάθλημα αφού η τελευταία ήρθε στις 17 Οκτωβρίου με το 3-2 επί της Ίπσουιτς. Έκτοτε, ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες και, τώρα, η νέα απώλεια βαθμών με την ισοπαλία κόντρα στη Φούλαμ.

Η Σίτι παρέμεινε στην 3η θέση και πλέον με 22 βαθμούς ισοβαθμεί με την Μπράιτον, ενώ είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο μιας και στις 19:30 μονομαχεί με τη Νιούκαστλ.

Ο αγώνας στράβωσε από την αρχή για τους γηπεδούχους, που είδαν τη Φούλαμ να προηγείται στο 16’ με τον Μουνίς. Η Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και στο δεύτερο μέρος ισοφάρισε στο 57’ με τον Άντερσον.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πίεσε μέχρι το τέλος για το γκολ της ανατροπής, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ αφού η Φούλαμ ήταν καλά οργανωμένη και κατάφερε να πάρει αυτό τον πολύτιμο βαθμό στο «Έτιχαντ».

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1

(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (17:00)

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τότεναμ-Ίπσουιτς (17:00)

Τσέλσι-Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 22/11

Χαλ-Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 23/11

Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)