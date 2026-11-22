Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (22/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής
ΣΙΓΜΑ
17:30 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
ΟΜΕGA
13:00 Formula 1 - Αγώνας (Ε)
Cytavision Sports 1
11:00 Γυναικείο: Ομόνοια - Lakatamia FC
15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29Μ
Cytavision Sports 2
17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ
Cytavision Sports 3
16:00 Χαλ - Μπράιτον
18:30 Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision Sports 4
13:30 Γιουβέντους - Βενέτσια
16:00 Μπολόνια - Ουντινέζε
19:00 Μίλαν - Φροσινόνε
21:45 Αταλάντα - Ίντερ
Cytavision Sports 5
17:00 Παναιτωλικός - Βόλος
19:00 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision Sports 6
12:00 Μoto GP - Μoto 3
15:00 Μoto GP - Αγώνας
19:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής
Cytavision Sports 7
14:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Μπάσκετ: Χοκς - Πίστονς
Cytavision Sports 8
15:00 Μπαρτσελόνα - Βιγιαρεάλ
17:15 Σανταντέρ - Σοσιεδάδ
19:30 Οσασούνα - Μάλαγα
22:00 Χετάφε - Ατλέτικο
Cablenet Sports 2
16:00 Παρίς FC - Ανζέ
18:15 Λοριάν - Ρεν
21:45 Μαρσέιγ - Λε Μανς
Cablenet Sports 3
13:00 Μπάσκετ: Μπιλμπάο - Μπασκόνια
15:30 Άγιαξ - Ντε Χάαγκ
20:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Γιουβεντούτ
Novasports 1
16:00 Λεβαδειακός - Ατρόμητος
19:30 ΠΑΟΚ - Κηφισιά
Novasports 3
14:30 Κότμπους - Χέρτα
18:30 Βέρντερ - Αμβούργο
Novasports 5
14:30 Kαρλσρούη - Όσναμπρουκ
Novasports Start
16:30 Άουγκσμπουργκ - Μάιντς