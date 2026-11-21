Ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CAF), Πατρίς Μοτσέπε, εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, την ώρα που ο Ελβετός παράγοντας επιβεβαίωσε σήμερα (21/11) μια σημαντική αύξηση στις επιχορηγήσεις προς κάθε ομοσπονδία-μέλος. Μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση του οργανισμού στην Αμπούτζα της Νιγηρίας, ο Μοτσέπε δήλωσε ότι η CAF στηρίζει τον Ινφαντίνο για άλλη μία θητεία, μολονότι την προεδρία της FIFA διεκδικούν ακόμη ο επικεφαλής της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα. «Έχω διαπιστώσει τα τελευταία πέντε χρόνια (ως πρόεδρος της CAF) τη βαθιά αφοσίωσή του. Τζιάνι, έχεις τη στήριξή μας, εκ μέρους των 54 ομοσπονδιών-μελών της CAF» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μοτσέπε.

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι, από τη θέση του προέδρου της FIFA, θα συνεχίσει να θέτει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Αφρική στο επίκεντρο της ατζέντας του. «Στο πρόσωπό μου και στη FIFA θα βρίσκετε πάντα έναν έμπιστο συνεργάτη, έναν έμπιστο αδελφό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα όνειρα που όλοι μοιραζόμαστε -τα όνειρα που αυτά τα παιδιά έχουν στην Αμπούτζα, στο Κέιπ Τάουν, στο Κάιρο, παντού στην Αφρική- θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα» τόνισε.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο επανέλαβε το σχέδιο για υπερτριπλασιασμό των επιχορηγήσεων προς τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA ανά τον κόσμο: από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που δίνονται σήμερα σε βάθος τετραετίας, το ποσό θα αυξηθεί στα 25 εκατομμύρια δολάρια. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027, τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της FIFA στο Μαρόκο. Το σχέδιο για την αύξηση των επιχορηγήσεων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος "FIFA Forward 4.0", είχε συζητηθεί τον Οκτώβριο και αναμένεται να επικυρωθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA τον επόμενο μήνα.

«Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά (το 2016), κάθε ομοσπονδία λάμβανε από τη FIFA 250.000 δολάρια ετησίως ή 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε τέσσερα χρόνια για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου» υπογράμμισε ο Ινφαντίνο και συμπλήρωσε, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων: «Τώρα, 10 χρόνια μετά, θα λάβετε 25 εκατομμύρια δολάρια για να επενδύσετε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Και θα δουλέψουμε ώστε το ποσό αυτό να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Διότι το αξίζετε. Διότι η νεολαία σας το αξίζει. Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας χρήματα και τα επενδύετε σε υποδομές, στην ανάπτυξη και σε ευκαιρίες. Πιστεύουμε στην Αφρική, επειδή αγαπάμε την Αφρική, επειδή είμαστε η Αφρική».

Η CONMEBOL επιβεβαίωσε την Παρασκευή (20/11) την ομόφωνη στήριξή της στην προσπάθεια του Ινφαντίνο να εκλεγεί γι' άλλη μία θητεία, καθώς και οι 10 ομοσπονδίες-μέλη της ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής τάχθηκαν υπέρ της υποψηφιότητάς του.