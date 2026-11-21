Δεν ξέρει από που της... ήρθε η Τσέλσι! Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήθελε τη νίκη απέναντι στη Λιντς στο σπουδαιότερο ματς της 11ης αγωνιστικής της Premier League και όχι μόνο δεν την πήρε, αλλά, αντίθετα, ταπεινώθηκε! Η ομάδα του Nτάνιελ Φάρκε, έκανε «σμπαράλια» τους Λονδρέζους, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1!

Μάλιστα η Τσέλσι ήταν εκείνη που προηγήθηκε στο 25' με τον Εμέγκα να ανοίγει το σκορ μετά από ασίστ του Ρότζερς. Τρία λεπτά αργότερα, η Λιντς έφερε το ματς στα ίσα, όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν, έδωσε την πάσα στον Όκαφορ και αυτός με όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος, η Λιντς πάτησε το γκάζι και σε διάστημα έξι λεπτών βρήκε αέρα δυο τερμάτων με το πέναλτι του Κάλβερτ Λιούιν και το δεύτερο προσωπικό γκολ του Όκαφορ για το 1-3! Το... κερασάκι στην τούρτα, έβαλε στο 90'+1' ο Άαρονσον διαμορφώνοντας το τελικό 1-4!

Την ίδια ώρα η Κόβεντρι βύθιζε περισσότερο στον προβληματισμό την Κρίσταλ Πάλας, λυγίζοντάς τη με σκορ 3-2, ενώ η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-0 της Νότιγχαμ.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1

(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0

Τσέλσι-Λιντς 1-4

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 22/11

Χαλ-Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 23/11

Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)