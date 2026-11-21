Σοκ και δέος: Η Λιντς ταπείνωσε με τεσσάρα τη θλιβερή Τσέλσι μέσα στο Λονδίνο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Λιντς έστησε πάρτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κάνοντας... σμπαράλια τη θλιβερή Τσέλσι με το εμφατικό 4-1! Κόλλησε η Άστον Βίλα, πήρε το ματς με τη Νότιγχαμ η Μπόρνμουθ!
Δεν ξέρει από που της... ήρθε η Τσέλσι! Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήθελε τη νίκη απέναντι στη Λιντς στο σπουδαιότερο ματς της 11ης αγωνιστικής της Premier League και όχι μόνο δεν την πήρε, αλλά, αντίθετα, ταπεινώθηκε! Η ομάδα του Nτάνιελ Φάρκε, έκανε «σμπαράλια» τους Λονδρέζους, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1!
Μάλιστα η Τσέλσι ήταν εκείνη που προηγήθηκε στο 25' με τον Εμέγκα να ανοίγει το σκορ μετά από ασίστ του Ρότζερς. Τρία λεπτά αργότερα, η Λιντς έφερε το ματς στα ίσα, όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν, έδωσε την πάσα στον Όκαφορ και αυτός με όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-1.
Στο δεύτερο μέρος, η Λιντς πάτησε το γκάζι και σε διάστημα έξι λεπτών βρήκε αέρα δυο τερμάτων με το πέναλτι του Κάλβερτ Λιούιν και το δεύτερο προσωπικό γκολ του Όκαφορ για το 1-3! Το... κερασάκι στην τούρτα, έβαλε στο 90'+1' ο Άαρονσον διαμορφώνοντας το τελικό 1-4!
Την ίδια ώρα η Κόβεντρι βύθιζε περισσότερο στον προβληματισμό την Κρίσταλ Πάλας, λυγίζοντάς τη με σκορ 3-2, ενώ η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-0 της Νότιγχαμ.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1
(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0
Τσέλσι-Λιντς 1-4
Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 22/11
Χαλ-Μπράιτον (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 23/11
Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)