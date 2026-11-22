Μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, τη 2η αγωνιστική από τον ΑΠΟΕΛ (6-0), η ΑΕΛ έφτιαξε ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων, κόντρα σε Νέα Σαλαμίνα (2-1), Πάφο FC (0-2), Ομόνοια 29ης Μαΐου (2-1) και Ομόνοια Αραδίππου (0-2), που προστέθηκαν στο τρίποντο της πρεμιέρας απέναντι στην Ανόρθωση (2-0).

Έπειτα ήρθαν δύο ήττες, από Άρη (1-3) και Ομόνοια (3-1), με την ΑΕΛ να αντιδράει στον τελευταίο αγώνα κερδίζοντας με 3-1 την Krasava E.N.Y. Σε αυτό το αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να χτίσουν, ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο νικηφόρο σερί. Το δεύτερο βήμα θα κληθούν να το κάνουν το απόγευμα της Κυριακής (17:00), στον αγώνα με την Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Έπειτα, οι γαλαζοκιτρίνοι θα φιλοξενήσουν τον Ολυμπιακό, ενώ θα ολοκληρώσουν τον α' γύρο παίζοντας με δυο ομάδες των πάνω διαζωμάτων, την ΑΕΚ (εκτός) και τον Απόλλωνα (εντός). Στα αγωνιστικά, εκτός δράσης για το υπόλοιπο διάστημα τέθηκε ο Φρανσουά Μουνγκέ, ο οποίος υπέστη θλάση στους ισχυοκνημιαίους.