Έπεσε σε μπλόκο η Άρσεναλ! Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πήγε στο «St. James's Park» προκειμένου να αποτελειώσει τη Νιούκαστλ και να τη βυθίσει στην εσωστρέφεια, αλλά τελικά την... πάτησε!

Η ομάδα του Γιάισλε όμως, δεν λύγισε και μετά από ένα χορταστικό ματς, οι «καρακάξες» πήραν το 2-2 από τους πρωταθλητές και τους... έφραξαν τον δρόμο από το +9!

Οι «κανονιέρηδες» πήραν στο 33' το προβάδισμα, όταν ο Χάβερτς με θαυμάσια κάθετη πάσα, βρήκε τον Έζε που με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους!

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «καρακάξες» έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν μέχρι το 62' να «τουμπάρουν» το ματς με τον Μπαρνς στο 49' και τον Τιαό στο 62' να κάνουν το 2-1. Τα χειρότερα για την Άρσεναλ ήρθαν στο 68' όταν αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στον ώμο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στον Μικέλ Αρτέτα και τους συνεργάτες του για την κατάσταση του.

Ωστόσο η Άρσεναλ κατάφεραν στο 78' με γκολ του Μαντουέκε να σώσουν τον βαθμό και να διατηρήσουν ακέραιο το αήττητο σερί τους!

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1

(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0

Τσέλσι-Λιντς 1-4

Νιουκάστλ-Άρσεναλ 2-2

Κυριακή 22/11

Χαλ-Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 23/11

Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)