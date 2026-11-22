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Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας στις 15:00, στο ΓΣΠ, για τη 10η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τους τρεις βαθμούς, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για το τελικό αποτέλεσμα και τα συνολικά γκολ της αναμέτρησης.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η ΑΕΚ Λάρνακας έχει τον τίτλο του φαβορί, με τη νίκη της να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.55. Η επικράτηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας βρίσκεται στα 5.50, ενώ η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.10.

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Επιλογές υπάρχουν και για την παραγωγικότητα των δύο ομάδων. Το Over 1.5, που επιβεβαιώνεται εφόσον σημειωθούν τουλάχιστον δύο γκολ στον αγώνα, προσφέρεται στο 1.24. Το Under 1.5, που καλύπτει τα σενάρια μηδενικού ή ενός γκολ, βρίσκεται στα 3.80.

Στο όριο των 2.5 γκολ, το Over προσφέρεται στο 1.72 και το Under στα 2.05, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε έναν αγώνα με τουλάχιστον τρία γκολ και μια αναμέτρηση με έως δύο.

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