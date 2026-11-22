Στον Απόλλωνα ευελπιστούν το διάστημα της διακοπής να λειτούργησε ευεργετικά ώστε να συνέλθει η ομάδα από την πρώτη της ήττα στη φετινή περίοδο (σ.σ. έχασε 1-0 από τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ).

Η ομάδα της Λεμεσού καλείται να δείξει σημάδια αντίδρασης στον σημερινό (19:00) εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Εξάλλου, για μία ομάδα που έχει μεγαλεπήβολους στόχους, για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και όσο πιο ψηλότερου πλασαρίσματος γίνεται, θα είναι καταστροφικό να προστεθεί και δεύτερο - συνεχόμενο κιόλας - αποτυχημένο αποτέλεσμα απέναντι σε ομάδα που παλεύει για αποφυγή των χαμηλότερων στρωμάτων της βαθμολογίας.

Πάντως, από πλευράς επιλογών για καταρτισμό των πλάνων του Ερνάν Λοσάδα, προκύπτει πρόβλημα με τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Πέμπτης και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Η κατάστασή του και πόσος σοβαρός είναι ο τραυματισμός θα ξεκαθαρίσουν μετά την ολοκλήρωση των καθιερωμένων εξετάσεων.