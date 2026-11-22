O Tζούρισιτς μπαίνοντας στη λίστα με τους παίκτες που σκόραραν σε ντέρμπι αιωνίων, ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης (1-1), φρόντισε να βάλει το λιθαράκι στην επέκταση του αήττητου σερί των γαλαζοκιτρίνων.

Πλέον, η ομάδα της Λευκωσίας μετράει επτά συνεχόμενα παιχνίδια άνευ ήττας, μετρώντας σε αυτό το διάστημα τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Έτσι, στον επόμενο αγώνα, απέναντι στην Krasava E.N.Y. οι γαλαζοκίτρινοι θα κυνηγήσουν την ισοφάριση της περσινής επίδοσης των οκτώ συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα, που είχε κρατήσει από την 3η μέχρι την 10η αγωνιστική (πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες).

Παράλληλα, με το τέρμα του ο Τζούρισιτς έγινε ο δέκατος ποδοσφαιριστές που χρίζεται σκόρερ για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Πεδρόσο με έξι τέρματα, ενώ τον ακολουθούν οι Μπακασέτας και Μαρκίνιος με τέσσερα και τρία αντίστοιχα. Δύο έχει ο Σταφυλίδης και από ένα οι Ντάλσιο, Καρίγιο, Πέρες, Μαϊόλι και Αβρααμίδης.