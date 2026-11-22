Ντέρμπι δεν έχει σήμερα αλλά υπάρχουν τρία σημαντικά παιχνίδια, τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: σε καθένα από αυτά υπάρχει φαβορί. Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Καρμιώτισσα – ΑΕΛ και Απόλλωνας – Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Μπορεί η ΑΕΚ, η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως κανένα από τα τρία παιχνίδια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «εύκολο» για τους μεγάλους. Και τα τρία αουτσάιντερ θα παλέψουν για τον βαθμό ή τους βαθμούς.

Τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους στον αγωνιστικό χώρο, όμως οι αντίπαλοί τους δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θα επιχειρήσουν να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη.

Α.