Με ανάμεικτα συναισθήματα αλλά χωρίς περιθώρια για χάσιμο χρόνου ξεκινά η επόμενη μέρα στην Ομόνοια, μετά το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι αιωνίων απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Στο στρατόπεδο των πρασίνων μένει η πικρία πως δεν κατάφεραν να «σκοτώσουν» το παιχνίδι όταν είχαν το μομέντουμ μετά το προβάδισμα με το γκολ του Ντιονί (5’). Έτσι το σερί των δύο νικών σταμάτησε.

Όπως παραδέχθηκε και ο Χένινγκ Μπεργκ, το εύθραυστο 1-0 άφησε ανοιχτό το παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο ΑΠΟΕΛ να βρει την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και την Ομόνοια να πληρώνει την αδυναμία της να αξιοποιήσει τις προϋποθέσεις στο τρανζίσιον.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για μεμψιμοιρία. Η Ομόνοια καλείται να γυρίσει αμέσως σελίδα, καθώς μπροστά της βρίσκεται μια τεράστια ευρωπαϊκή πρόκληση: η αναμέτρηση απέναντι στη Γιουβέντους, την ερχόμενη Πέμπτη στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Νορβηγός τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του στρέφουν πλέον αποκλειστικά την προσοχή τους στο μεγάλο ραντεβού με τη «Μεγάλη Κυρία», γνωρίζοντας πως απέναντι σε έναν αντίπαλο τέτοιου βεληνεκούς απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση, σωστή διαχείριση δυνάμεων και μέγιστη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.