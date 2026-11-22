Με «φάρο» την περσινή τεσσάρα (1-4) σε βάρος του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ, που σημειώθηκε την ίδια ακριβώς ημερομηνία (22/11), μεταβαίνει σήμερα στην πρωτεύουσα η ΑΕΚ με στόχο να επαναλάβει την επιτυχία της, ώστε να διατηρηθεί μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Tο περσινό παιχνίδι ήταν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής και διεξήχθη 22 Νοεμβρίου 2025, με την ΑΕΚ να «καθαρίζει» νωρίς το ματς, σκοράροντας με τους Μπάγιτς, Μιλίτσεβιτς, Ρούμπιο και Πονς. Οι δύο πρώτοι θα βρίσκονται, λογικά, στο βασικό σχήμα των κιτρινοπράσινων και στο σημερινό παιχνίδι, επιδιώκοντας και πάλι να δουν δίκτυα.

Η ΑΕΚ έχει να πετύχει διπλό στο πρωτάθλημα εδώ και δύο μήνες, αφού η τελευταία φορά που κέρδισε (δύσκολα) μακριά από την «Αρένα» ήταν στις 18 περασμένου Σεπτεμβρίου σε βάρος της Ομόνοιας 29ης Μαΐου (1-2). Ακολούθησαν δύο ισοπαλίες στα ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια που έδωσε από τότε, 1-1 με τον Άρη (με γκολ στην εκπνοή του αγώνα από τον Αντερέγκεν) και 2-2 με την Krasava Ε.Ν.Υ. κι ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0. Είναι γεγονός, πάντως, ότι (κυρίως) στα εκτός έδρας παιχνίδια της, η ΑΕΚ, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γι’ αυτό και ο αγώνας της Κυριακής θεωρείται μία καλή ευκαιρία για ν’ αντιστρέψει τις εντυπώσεις.

Το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές καλείται να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «φαβορί», να πραγματοποιήσει πειστική εμφάνιση και να επιστρέψει στη Λάρνακα με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, εκμεταλλευόμενο το όποιο αποτέλεσμα έλθει στο ντέρμπι «αιωνίων». Και όλα αυτά, παρά τις σημαντικές απουσίες που θα έχει, αφού θα λείψουν οι τραυματίες Τσακόν, Ρέπας και οι τιμωρημένοι Μιραμόν, Κέλερ. Όσον αφορά το αρχικό σχήμα, οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού για τη μεσαία γραμμή είναι περιορισμένες. Μία πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Παλεάρι, Εκπολό, Πηλέα ή Όλιβαν, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Πάνκοφ, Μράμπτι, Ιβάνοβιτς (Αμίν), Λαγιούνι, Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται, πάντως, και ο σχηματισμός με δύο φορ, οπόταν φανέλα βασικού θα φορέσει και ο Αντερέγκεν.