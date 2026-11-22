Βλέποντας την εξέλιξη που είχε ο δεύτερος όμιλος της Α’ κατηγορίας του Nations League, με την Ελλάδα να μένει εκτός προημιτελικών, στην ισοβαθμία με την Γερμανία και την Ολλανδία, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέμε πολλές φορές, σε αθλητικά γεγονότα κι όχι μόνο, ότι «στο τέλος θα ξυρίσουν τον γαμπρό». Ή καλύτερα όπως το είχε πει ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, «προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος». Είχε αναφέρει την ατάκα αυτή μετά την ήττα (1-0), σε γερμανικό έδαφος, από την Ελλάδα στη 2η αγωνιστική, με την ομάδα του να μένει με τον ένα βαθμό που είχε πάρει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με την Ολλανδία (1-1), στο ντεμπούτο του ιδίου στον πάγκο των «πάντσερ».

Οι Γερμανοί μέχρι την τέταρτη αγωνιστική είχαν μαζέψει πέντε βαθμούς και υπολείπονταν τρεις από την Ελλάδα, που είχε κερδίσει και τη Σερβία στην 1η αγωνιστική, ενώ έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία (2-2) και τη Γερμανία (0-0), στις επόμενες δυο αγωνιστικές και φαινόταν να ήταν κοντά στην πρόκριση. Στο τέλος η ομάδα του Κλοπ, όχι απλά ξεπέρασε την Ελλάδα, αλλά πήρε και πανηγυρικά την πρωτιά με την πεντάρα επί της Ολλανδίας (5-0), στο φινάλε της φάσης των ομίλων. Έτσι, το συγκρότημα του Κλοπ παρά το κακό ξεκίνημα… απέφυγε το κακό τέλος, όπως το σχεδίασε και ευχόταν ο Γερμανός προπονητής.

Και κάπου εδώ ερχόμαστε και στα δικά μας που, όπως και σε πολλές άλλες πολιτείες (!), βγαίνουν τα πρώτα αρνητικά συμπεράσματα από τις πρώτες 1-2 αγωνιστικές μίας σεζόν, αγνοώντας ότι υπάρχει μία μακρά περίοδος για να κυνηγηθούν οι στόχοι. Και δυστυχώς λαμβάνονται βεβιασμένες αποφάσεις, μη περιμένοντας για το... καλό τέλος.