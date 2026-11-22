Όντως, εάν καταφέρει η Εθνική μας να ανέβει κατηγορία, τότε, ναι, θα έχει πετύχει κάτι χειροπιαστό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δεύτερη θέση στον όμιλο που έλαβε μέρος, ήταν κάτι εφικτό να συμβεί και έγινε.

Από εκεί και πέρα, δεν καταφέραμε κάτι τεράστιο και, ναι, δεν είναι αυτές οι στιγμές για να πανηγυρίζουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν πρέπει να το παρακάνουμε με την κριτική και τον μηδενισμό.

Μετά από χρόνια παρακολουθούμε μία Εθνική που, ναι, έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της αλλά δείχνει ικανή να ανέβει ένα σκαλοπάτι. Επομένως, αν δεν στηρίξουμε τώρα αυτή την ομάδα και αυτόν τον προπονητή, πότε θα το κάνουμε;

Α.Ψ