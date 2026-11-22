Επιστροφή στη δράση με δύο ποιοτικές ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ. Σήμερα στις 17:30, ο πρωτοπόρος και άκρως φορμαρισμένος Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΟΦΗ σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετρούν οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 27 βαθμούς, έχοντας πετύχει εννέα νίκες σε δέκα αγώνες. Το «τριφύλλι», ωστόσο, θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ματς με μεγαλύτερη προσοχή για δύο λόγους. Αφενός, επειδή οι Κυπελλούχοι είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα στους «μεγάλους» και διαθέτει μεγάλη ποιότητα, και αφετέρου επειδή ελλοχεύει η «παγίδα» της επιστροφής από τη διακοπή. Κάτι ανάλογο είχε «πληγώσει» την ομάδα και στην προηγούμενη επανέναρξη, όταν γνώρισε τη μοναδική ήττα της στη σεζόν, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του, με εξαίρεση τους Παντελίδη, Ίνγκασον, Ουναΐ και Κρίστιανσεν, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και καιρό στα πιτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΟΦΗ είναι έτοιμος να βάλει δύσκολα σε ακόμη μία ομάδα του Big 4! Εξαιρουμένης της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ, οι Κρητικοί κατάφεραν να περάσουν από το Φάληρο, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού, ενώ νίκησαν και τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας προέρχονται από την ισοπαλία με τον Ατρόμητο (0-0) στο Παγκρήτιο, αποτέλεσμα που τους έφερε στην 6η θέση με 17 βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Χρήστος Κόντης άφησε εκτός αποστολής τον Ισέκα, καθώς θεωρεί ότι, μετά τον τραυματισμό του, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση. Παράλληλα, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Κρίζμανιτς, Κόντρο και Μαρινάκη. Αντίθετα, επιστρέφουν για τον ΟΦΗ οι Χριστογεώργος και Αποστολάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνχελεν, Κυριακόπουλος - Καμαρά, Κάνγκουα - Ταμπόρδα, Αντίνο - Τετέι, Ντέσερς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος - Κωστούλας, Νικολάου, Πούγγουρας - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Νους, Αϊτόρ, Φούντας

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)