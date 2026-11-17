Ο τεχνικός των «μπλε» κοιτά δύο ποδοσφαιριστές, από ομάδα της χώρας του. Ονόματα που θα έκαναν αίσθηση στην Premier League. Βέβαια, τα χρήματα που πρέπει να δοθούν, είναι κάτι περισσότερο από πολλά. Ίσως φτάσουμε τα 150 εκατομμύρια.

Δύο παίκτες, αμφότεροι δύσκολες περιπτώσεις. Η Τσέλσι στοχεύει ψηλά, όσον αφορά στα μεταγραφικά της, τον προσεχή Ιανουάριο. Ο Τσάμπι Αλόνσο κοιτά προς… Βαρκελώνη, έχοντας στα υπόψιν του, έναν αμυντικό και έναν μέσο. Μπορούν να αλλάξουν επίπεδο τους «μπλε», όμως η τιμή τους είναι αρκετά μεγάλη.

Μιλάμε για του Κουντέ και Φερμίν Λόπεθ. Η Τσέλσι σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έχει βάλει στόχο και τους δύο ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα. Μιλάμε προφανώς για πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ειδικά του δεύτερου, ο οποίος πραγματοποιεί σεζόν καριέρας φέτος και είναι ένα αρκετά ακριβό «περιουσιακό» στοιχείο των «μπλαουγκράνα».

Οι «μπλε» είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα ποσό της τάξεως των 150 εκατομμυρίων, ώστε να τους πάρουν… πακέτο. Θεωρούν πως το ποσό αυτό, είναι ένα αρκετά δελεαστικό και μπορεί να φέρει το «ναι» της Μπαρτσελόνα.

Ο Κουντέ είναι εδώ και καιρό ένα από τα ονόματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ομάδα του Αλόνσο, με τον Φερμίν να… προστίθεται στη λίστα των «επιθυμιών» του Ισπανού τεχνικού.

england365.gr