Η Άρσεναλ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Νταβίντ Ράγια, για επέκταση του συμβολαίου του με αυξημένες αποδοχές, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προχώρησε σε πρόωρη ανανέωση με τον Ισπανό τερματοφύλακα, του οποίου το συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2028, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να μη θέλουν να πάρουν κάποιο ρίσκο με την περίπτωσή του.

Οι απολαβές του 31χρονου κίπερ υπολογίζονται στις 140.000 λίρες εβδομαδιαίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 7,3 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Το νέο του συμβόλαιο προβλέπει αύξηση των αποδοχών του, με το ακριβές νούμερο να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό.