Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του μεγάλου ταλέντου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέι-Τζέι Γκάμπριελ. Παράλληλα, αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να επισημοποιήσει τη μετακίνησή του στην ισπανική πρωτεύουσα μέσα στις επόμενες ημέρες, βάζοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που διαρκεί εδώ και αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Πάμπλο Γκαγιέγο, ο νέος εκπρόσωπος του 16χρονου, Αλί Μπαράτ, επισκέφθηκε τη Δευτέρα (16/11) το Βαλντεμπέμπας, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταιές λεπτομέρεις του deal, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να αναμένεται να έχει τριετή διάρκεια.

Η Βασίλισσα θα κληθεί να καταβάλλει στους Κόκκινους Δίαβολους για τα τροφεία του παίκτη το ποσό τον 360 χιλιάδων ευρώ, με τον νεαρό εξτρέμ να αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στη Μαδρίτη με σκοπό να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.