Ο Γουέιν Ρούνεϊ έζησε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας τίτλους και γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου.

Ωστόσο, πίσω από τις επιτυχίες και τη λάμψη των γηπέδων, ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής περνούσε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στην προσωπική του ζωή.

Μιλώντας στην Γκάμπι Λόγκαν, στο podcast Life at the Midpoint, ο Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι σε μια από τις καλύτερες αγωνιστικά περιόδους της καριέρας του είχε φτάσει στο σημείο να απομονώνεται στο σπίτι του για ημέρες, καταναλώνοντας αλκοόλ.

“Όταν έπινα, κλειδωνόμουν στο σπίτι μου για δύο ημέρες και απλώς έπινα. Και αυτό συνέβαινε πιθανότατα στην καλύτερη περίοδο της ποδοσφαιρικής μου καριέρας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας εξήγησε ότι εκείνη την εποχή ο μεγαλύτερος γιος του, Κάι, ήταν ακόμη μωρό και ο ίδιος δυσκολευόταν να διαχειριστεί όσα βίωνε μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

“Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να πω ότι ήμουν εγωιστής. Όμως ήξερα ότι περνούσα κάτι που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να αντιμετωπίσω. Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση και γι’ αυτό κρυβόμουν”, εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πόσο σοβαρή είχε γίνει η κατάσταση, αποκαλύπτοντας ότι είχε φτάσει μέχρι και σε σκέψεις αυτοκτονίας.

“Έφτασα σε ένα σημείο που σκεφτόμουν την αυτοκτονία. Δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν. Δεν ήθελα να συναντώ ανθρώπους στον δρόμο, ούτε να μπαίνω σε καταστήματα. Μέσα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ένιωθα πάντα άνετα, αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά”, δήλωσε.

Ο Ρούνεϊ παραδέχθηκε ότι για μεγάλο διάστημα προσπαθούσε να κρύψει τα συναισθήματά του, καθώς θεωρούσε ότι η παραδοχή των δυσκολιών του θα μπορούσε να εκληφθεί ως αδυναμία.

“Δεν θέλεις να δείχνεις καμία αδυναμία, οπότε προσπαθείς να την κρύψεις. Παρότι γνώριζα σε ποια κατάσταση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να το παραδεχθώ, γιατί ένιωθα ότι αυτό με έκανε λιγότερο άνδρα”, σημείωσε.

Τελικά, ο άλλοτε επιθετικός της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, ενώ μίλησε ανοιχτά για όσα περνούσε στη σύζυγό του, Κολίν, και στη μητέρα του.

“Μιλούσα με έναν ψυχοθεραπευτή για να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Αν κοιτάξω πίσω, βρισκόμουν πιθανότατα στο απόγειο της καριέρας μου, είχα μόλις αποκτήσει έναν γιο και είχα παντρευτεί. Θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, αλλά δεν ήταν”, τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του, την οποία ευχαρίστησε για τη στήριξη που του προσέφερε στις πιο δύσκολες στιγμές.

“Η Κολίν με βοήθησε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είχε φύγει, τόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Όμως έμεινε δίπλα μου και με βοήθησε να τα ξεπεράσω”, είπε.

Ο Ρούνεϊ ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, με 253 γκολ, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.